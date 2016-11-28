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Также: НКО, Совет Федерации, Общество, Парламент, Россия, Политика

новость Совет Федерации приостановил составление "патриотического стоп-листа"

28.11.2016
Андрей Климов. Фото: council.gov.ru
Андрей Климов. Фото: council.gov.ru
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В Совете Федерации решили пока приостановить работу по формированию так называемого "патриотического стоп-листа". Об этом заявил замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов, сообщает Интерфакс.

"Понятно, что законодательная власть не должна подменять собой действия власти исполнительной, поэтому мы сейчас берем своеобразную паузу", - сказал Климов по итогам совместного заседания трех профильных комитетов верхней палаты на данную тему. При этом член СФ подчеркнул, что это не значит, что работа заканчивается. В совете Федерации могут вернуться к ней, если увидят, "что ситуация вновь накаляется, вызывает серьезный общественный интерес".

Профильные ведомства продолжат следить за соблюдением законодательства иностранными НКО, отметил Климов. "Три комитета посчитали правильным то, что мы делали до этого, и считаем необходимым сейчас в большем объеме полагаться на профессиональную деятельность наших ведомств для того, чтобы не допускать отклонений в деятельности некоммерческих иностранных организаций на территории РФ", - отметил замглавы комитета. При этом он подчеркнул, что такого рода организации могут мимикрировать, менять названия, поэтому требуют внимания к себе.

Климов считает, что такой инструмент, как "патриотический стоп-лист", себя оправдал. "Он показал, что мы можем действительно профилактировать многие события. Статистика показывает, что само по себе появление такого инструмента заставляет наших партнеров тщательно следить за соблюдением российской Конституции и не вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал член СФ.

23 мая 2015 года Владимир Путин подписал закон о "нежелательных" иностранных организациях. НКО, признанные "нежелательными", не могут переводить в Россию деньги, реализовывать программы, а также открывать тут свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций.

За участие в деятельности "нежелательной" НКО гражданам грозят штрафы, а за руководство такими организациями, так же как и при повторном привлечении за участие в их работе, - до 6 лет колонии по статье 284.1 УК. Иностранцам, участвующим в деятельности "нежелательной" НКО, въезд в Россию запрещен.

7 июля 2015 года Совет Федерации опубликовал "патриотический стоп-лист". В список вошли 12 НКО, которые члены СФ попросили проверить и признать "нежелательными". В перечень были включены институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Международный республиканский институт, Национальный демократический институт по международным вопросам, Национальный фонд демократии, Фонд Макартуров, Freedom House, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, Фонд образования для демократии, Восточноевропейский демократический центр, Всемирный конгресс украинцев, Украинский всемирный координационный совет и Крымская полевая миссия по правам человека.

В дальнейшем Генпрокуратура признала "нежелательными" четыре первые НКО из "стоп-листа", а также Фонд инвестирования в развитие СМИ и Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию.

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28.11.2016
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Черная благодарность

Илья Мильштейн, 29.07.2015

Судорожно листая заказанную диссертацию, эксперт Чесноков "десятилетие спустя" прямо на второй странице приметил самое главное. То есть список тех организаций, которым Сергей Гуриев неосмотрительно выразил благодарность за поддержку. Он и пригвоздил доктора наук к позорному столбу.

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