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Также: НКО, Россия, Право, Общество, Политика | Персоны: Ян Рачинский

новость Удар из штрафной

Суд признал законным штраф "Мемориалу" за отказ регистрироваться "иностранным агентом"
10.03.2017
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
Надпись на здании "Мемориала". Фото: memo.ru
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Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей, вынесенный Международному обществу "Мемориал" за отказ добровольно регистрироваться в качестве "иностранного агента". Об этом сообщает Интерфакс.

"Постановление Тверского районного суда города Москвы от 7 декабря 2016 года о привлечении Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" к административной ответственности оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в решении Мосгорсуда. Таким образом, решение о штрафе вступило в законную силу.

Член правления Международного "Мемориала" Ян Рачинский заявил, что НКО продолжит добиваться отмены штрафа. "Это решение анекдотично. В данном случае суд проявил свою независимость от фактов, так как решение Тверского суда основано на том, что организация не является международной, что никак не соответствует действительности, - отметил Рачинский. - Мы будем обжаловать решение о штрафе в Верховном суде в кассационном порядке и будем попутно дополнять нашу жалобу в Европейском суде по правам человека".

По словам представителя ЕСПЧ, речь идет о поданной еще в 2013 году жалобе в Страсбургский суд на закон об "иностранных агентах". "Жалоба в ЕСПЧ коммуницирована, но пока находится без движения, хотя, по нашему мнению уже накопилось достаточно фактов для придания ей приоритета и вынесения решения",- сказал Рачинский.

7 декабря судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова оштрафовала общество "Мемориал" на 300 тысяч рублей . Суд признал НКО виновной в административном правонарушении по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента). Судья согласался с позицией Минюста , который посчитал, что организация нарушила законодательство об "агентах".

В суде представитель "Мемориала" заявила, что организация не считает себя виноватой. "Согласно постановлению Конституционного суда, международные организации не могут быть "иностранными агентами", поэтому "Мемориал" привлекать как "агентов" нельзя", - сказала она.

После оглашения решения исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова заявила, что НКО будет оспаривать постановление. По ее словам, Минюст в качестве обоснования политической деятельности "Мемориала" использовал частные мнения и высказывания некоторых членов организации. "Мы хотели их вызвать, но суд нам отказал. Это их мнение, а не политическое позиция "Мемориала". Кроме того, использовались наши заявления еще до вступления в силу закона о НКО", - отметила Жемкова.

4 октября Минюст принял решение о включении Международного "Мемориала" в реестр "иностранных агентов". "Мы считаем это решение противоправным и будем его обжаловать и оспаривать в судах", - говорилось в заявлении НКО.

24 октября Минюст направил в суд протокол об административном правонарушении в отношении "Мемориал" за отказ регистрироваться в качестве "агента". "Они составили протокол о том, что поскольку мы не включили себя добровольно, это правонарушение. Этот протокол передан в суд, дальше суд будет этот вопрос решать, - сказала тогда Жемкова. - Естественно, мы с этим не согласны, у нас еще досудебная стадия". До решения суда о правомочности признания НКО "иностранным агентом" никакого административного правонарушения нет, подчеркнула Жемкова.

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10.03.2017

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