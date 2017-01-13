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новость Левада-центр пожаловался в ЕСПЧ на включение в реестр "иностранных агентов"

13.01.2017
Логотип Левада-центра
Логотип Левада-центра
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Левада-центр подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с включением НКО в реестр "иностранных агентов". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Ильнура Шарапова, который представляет интересы Левада-центра.

"Мы подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении двух статей Европейской конвенции о защите прав человека", - сказал Шарапов. По его словам, речь идет о статьях 11 (нарушение права собраний) и 14 (дискриминация по сфере деятельности). Адвокат добавил, что организации надеются, что, ЕСПЧ в ближайшее время коммуницирует жалобу.

5 сентября Левада-центр был объявлен "агентом". Решение Минюст принял по доносу "Антимайдана", поданному в середине июля. Черносотенцы уверяли, что Левада-центр "проводит исследования по линии Министерства обороны США по заказу Висконсинского университета". "По заказу американских военных", говорилось в доносе, НКО "осуществляла сбор информации в Москве и регионах".

СМИ связывали донос с публикацией Левада-центром 6 июля результатов исследования о восприятии гражданами страны Болотного дела. Как показало исследование, 54 процента респондентов считают, что это дело сфабриковали с целью запугать оппозиционно настроенную общественность.

26 октября судья Тверского райсуда Москвы Алеся Орехова по иску столичного управления Минюста оштрафовала Левада-центр на 300 тысяч рублей по статье 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции "иностранного агента") за отказ регистрироваться "агентом".

18 ноября судья Замоскворецкого райсуда Москвы Нелли Рубцова отклонила жалобу Левада-центра на признание "иностранным агентом". Представитель НКО Александр Григорьев в ходе разбирательства расценил действия Минюста как "административный произвол и вопиющее невыполнение федерального закона". Ведомство, заметил юрист, превысило полномочия, приобщив к материалам проверки документы, не предусмотренные законом, в том числе распечатки публикаций из интернета. "Ни одного документа, ставшего основанием для вывода об осуществлении Левада-центром политической деятельности, в распоряжении о проведении проверки не упоминается, а также не приложено к акту проверки", - подчеркнул Григорьев.

8 декабря на встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин попросил президента "каким-то образом помочь Левада-Центру" в его дискуссиях с Минюстом. Ясин назвал эту НКО лучшим социологическим центром страны, которому больше всего доверяют ученые.

"Я понимаю, что это центр независимый, и иногда в нем появляются вещи, может быть, неприятные для федеральных властей, но в этом его ценность, и он составляет серьезную долю видения России как демократического государства", - сказал научный руководитель ВШЭ.

Путин согласился с неоднозначностью решения Минюста по поводу Левада-центра. "Да, есть проблема точно", - сказал президент.

На следующий день в Минюсте заявили, что готовы рассмотреть вопрос об исключении Левада-центра из реестра "иностранных агентов", если представители организации обратятся с соответствующим ходатайством. "Вопрос об исключении АНО "Аналитический центр Юрия Левады" из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента", будет рассмотрен Минюстом России в соответствии с предусмотренными законом основаниями", - сообщили в пресс-службе ведомства. Таким основанием может стать подача соответствующего заявления НКО.

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13.01.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 06.09.2016
в блоге Не унывай, Левада-центр

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