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новость Правительство обсуждает введение платежа с безработных за ОМС

02.03.2017
Сейгей Рябухин. Фото: council.gov.ru
Сейгей Рябухин. Фото: council.gov.ru
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В правительстве активно обсуждается взимание платы с безработных граждан, "не имеющих объективных причин быть неработающими", за пользование услугами системы Обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынка Сергей Рябухин, сообщает RNS.

"Мы здесь имеем очень большой спектр точек зрения, начиная от опыта, который есть в Белоруссии, - вы знаете, что там есть квалификация таких категорий граждан как "тунеядцы" в рамках действующего законодательства, а это все-таки Союзное государство, - и, конечно, этот опыт привлек внимание очень многих экспертов, он всерьез обсуждался", - отметил Рябухин.

Однако, по словам главы комитета СФ, введение такого платежа в виде налога противоречит Конституции. Необходим "другой способ мотивировать трудоспособных, но неработающих граждан работать", считает Рябухин. Возглавляемый им комитет рассмотрит вопрос введения платежа на ОМС с безработных 22 марта.

Между тем Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения в России на уровне субъектов Федерации, заявил на круглом столе в Совфеде начальник отдела департамента правовой и международной деятельности ведомства Денис Корсаков. В перспективе такие реестры могут помочь местным властям учитывать тех граждан, кто мог бы отчислять взносы в социальные фонды самостоятельно.

6 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что регионы не должны платить соцвзносы за неработающих граждан, тех, кто не указывает места работы и не платит налоги. Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют около 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян. "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ предложила Минздраву и Минфину подготовить соответствующие поправки в законодательство, чтобы одновременно с внесением проекта федерального бюджета на 2017 год внести в Госдуму изменения в закон об обязательном медицинском страховании граждан. По словам Матвиенко, эти поправки должны быть подготовлены до первого октября."Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи", - отметила сенатор.

8 сентября Матвиенко вновь заявила, что безработные россияне должны сами вносить взносы за обязательное медицинское страхование. "Нужно провести сверку: неработающие граждане трудоспособного возраста должны состоять на налоговом учете, они должны сообщать о своих доходах. Сделать сверку, чтобы не было теневых доходов и сокрытия уплаты в фонд обязательного медицинского страхования", - сказала Матвиенко.

28 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила о разработке законопроекта, согласно которому неработающие россияне будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры. Она отметила, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, в этом случае они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования.

21 октября министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что официально не работающие граждане трудоспособного возраста должны вносить в Фонд ОМС не мене 20 тысяч рублей в год. "Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, маловато даже", - сказал министр. Вместе с тем он отметил, что пока точная сумма не определена.

Источник в правительстве отметил, что новый налог может затронуть 5 миллионов человек. Таким образом при годовой ставке 20 тысяч рублей бюджет сможет ежегодно получать с неработающих граждан 100 миллиардов рублей.

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02.03.2017

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