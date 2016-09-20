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новость Бедные регионы Росии поддержат за счет богатых территорий

20.09.2016
Деньги. Фото: Грани.Ру
Деньги. Фото: Грани.Ру
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Правительство предлагает в течение трех лет перераспределять часть региональных сборов налога на прибыль в пользу наименее обеспеченных субъектов федерации, сообщает "Коммерсант". Как отмечается в разрабатываемом документе "Основы государственной политики регионального развития до 2025 года", это необходимо для сокращения разрыва в уровне жизни между регионами.

Из 20-процентного налога на прибыль в настоящее время 2 процента направляются в федеральный бюджет. По данным Минфина, за семь месяцев 2016 года регионы получили в виде налога на прибыль 1,451 триллиона рублей на 3,5% процента больше, чем годом ранее.

В правительстве предлагают предлагается на три года централизовать в федеральный бюджет еще один процентный пункт ставки налога. Полученные от этого средства (117 миллиардов рублей, исходя из поступлений 2016 года) будут разделены на три части. Основная, 84 миллиарда, уйдет на дополнительные дотации субъектам, у которых расходами на финансирование своих полномочий ниже среднероссийского уровня. 20 миллиардов рублей передадут самым динамично развивающимся территориям в виде грантов за высокие темпы роста регионального налогового потенциала.

Остающиеся 13 миллиардов отойдут в федеральный бюджет для компенсации выпадающих доходов от введения еще одного механизма стимулирования губернаторов к экономической активности. Регионам дадут право оставить в своих бюджетах всю сумму прироста налога на прибыль, полученную сверх показателей предыдущего года. Это также должно побудить региональные власти стимулировать экономику и зарабатывать больше.

Перераспределение прибыли произойдет за счет регионов, где она значительна - прежде всего, за счет Москвы, а также Петербурга и нефтедобывающих ХМАО, Тюменской области и Сахалина.

При этом Минфин предлагает сократить расходы на субсидии и иные межбюджетные трансферты регионам. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сохранятся на уровне 2016 года. Это приведет к тому, что региональные бюджеты в 2017 году будут фактически заморожены по расходам - прибавка в следующем году составит лишь полпроцента.

Однако правительство готово реструктурировать госдолг наименее обеспеченных регионов за счет средств, закладываемых сейчас на бюджетные кредиты.

В июле правительство одобрило предложение Минфина заморозить расходы федерального бюджета на три года. Ведомство рассчитывает зафиксировать бюджетные траты в 2017-2019 годах на уровне 15,78 триллиона рублей в год. Поправки также предполагают сокращение расходов по 36 из 42 госпрограмм. Исключение составят расходы на пенсии, экономическое развитие и управление госфинансами.

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20.09.2016

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