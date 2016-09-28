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новость Закон ОМСа

Неработающих россиян могут заставить платить за медицинскую помощь
28.09.2016
Полис ОМС. Фото: vladmedicina.ru
Полис ОМС. Фото: vladmedicina.ru
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Минтруд России подготовил законопроект, который обяжет официально не работающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на "правительственном часе" в Совете Федерации, сообщает Интерфакс.

"Сейчас разрабатывается проект закона, когда те граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры. Такой проект закона есть", - сказала Голодец. Вице-премьер отметила, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, в этом случае они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования.

"Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких людей мы видим, и это 68 миллионов человек. Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 миллионов человек. Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать", - сказала вице-премьер.

6 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что регионы не должны платить соцвзносы за неработающих граждан, тех, кто не указывает места работы и не платит налоги. Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют около 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян. "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ предложила Минздраву и Минфину подготовить соответствующие поправки в законодательство, чтобы одновременно с внесением проекта федерального бюджета на 2017 год внести в Госдуму изменения в закон об обязательном медицинском страховании граждан. По словам Матвиенко, эти поправки должны быть подготовлены до первого октября."Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи", - отметила сенатор.

8 сентября Матвиенко вновь заявила, что безработные россияне должны сами вносить взносы за обязательное медицинское страхование. "Нужно провести сверку: неработающие граждане трудоспособного возраста должны состоять на налоговом учете, они должны сообщать о своих доходах. Сделать сверку, чтобы не было теневых доходов и сокрытия уплаты в фонд обязательного медицинского страхования", - сказала Матвиенко.

При этом глава Совфеда подчеркнула, что конституционные права безработных не должны нарушаться. Матвиенко также заверила, что государство продолжит оплачивать медицинское обслуживание россиян, которые по разным причинам работать не могут, например, пенсионеров и инвалидов.

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28.09.2016

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