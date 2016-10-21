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новость Минтруд намерен собирать с безработных по 20 тысяч рублей в год

21.10.2016
Максим Топилин. Фото: rosmintrud.ru
Максим Топилин. Фото: rosmintrud.ru
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Официально не работающие граждане трудоспособного возраста должны вносить в Фонд обязательного медицинского страхования не мене 20 тысяч рублей в год. Как передает ТАСС, об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Мы хотим выявить тех, у кого есть доходы, но они ничего не платят, ни в чем не участвуют. Мне кажется, 20 тысяч - это нормально, маловато даже", - сказал министр. Вместе с тем он отметил, что пока точная сумма не определена.

"Давайте исходить из того, что человек легально работает, когда он заплатил подоходный налог. За год, если считать его с МРОТ, сумма составит 11700 рублей. Если человек "в тени", за него взнос в фонд ОМС платит субъект РФ. В среднем в регионах - 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала", - отметил Топилин.

О разработке законопроекта, согласно которому неработающие россияне будут платить за фактическое использование социальной инфраструктуры, в конце сентября уже заявляла вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила, что российское законодательство позволяет россиянам не работать, в этом случае они не платят страховые взносы, в том числе, в систему обязательного медицинского страхования.

"Еще часть населения у нас не должна платить взносы с фонда оплаты труда. Таких людей мы видим, и это 68 миллионов человек. Всего у нас в трудоспособном возрасте 75 миллионов человек. Всех остальных мы видим: видим их списочный состав и видим где они живут, видим их возраст и так далее. Но у нас в государстве принято, что человек может по своему желанию работать и не работать", - сказала вице-премьер.

6 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что регионы не должны платить соцвзносы за неработающих граждан, тех, кто не указывает места работы и не платит налоги. Сославшись на данные Счетной палаты, Матвиенко отметила, что регионы ежегодно выделяют около 40 миллиардов рублей на оплату соцвзносов за неработающих россиян. "Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает. Каждый должен нести свой чемодан", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ предложила Минздраву и Минфину подготовить соответствующие поправки в законодательство, чтобы одновременно с внесением проекта федерального бюджета на 2017 год внести в Госдуму изменения в закон об обязательном медицинском страховании граждан. По словам Матвиенко, эти поправки должны быть подготовлены до первого октября."Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи", - отметила сенатор.

8 сентября Матвиенко вновь заявила, что безработные россияне должны сами вносить взносы за обязательное медицинское страхование. "Нужно провести сверку: неработающие граждане трудоспособного возраста должны состоять на налоговом учете, они должны сообщать о своих доходах. Сделать сверку, чтобы не было теневых доходов и сокрытия уплаты в фонд обязательного медицинского страхования", - сказала Матвиенко.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
21.10.2016

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