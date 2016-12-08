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Федеральное агентство по делам национальностей совместно с МВД готовит систему анкетирования студентов средних специальных учебных заведений и вузов на экстремизм. Как пишут "Ведомости", об этом было объявлено на недавно прошедшем форуме "Российский Кавказ: территория единства". По словам ведущего консультанта управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентины Лазы, анкетирование должно будет выявлять сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей.

Опробуют проект в Москве, затем он будет распространен на всю Россию. В данный момент он находится на согласовании с правительством столицы. Планируется, что анкетирование будет проводиться при подаче документов абитуриентами либо на первом курсе.

МВД, ГУ МВД по Москве и правительство Москвы на запросы издания не ответили. Минобрнауки, по сообщению его пресс-службы, уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде и поддерживает мероприятия, нацеленные на недопущение вовлечения детей и молодежи в антиобщественные действия. В то же время в министерстве подчеркнули, что "проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному согласию".

Между тем, как не исключил руководитель центра "Сова" Александр Верховский, полученная информация может попасть не только к проректорам по воспитательной работе, но и в центр "Э" или ФСБ.

"Смущает то, как будет интерпретироваться информация. Например, человек пишет, что он мусульманин, соблюдает обряды, но к кому-то критически настроен, например к областному муфтию, - тогда могут счесть, что он имеет отношение к андеграундной молодежной структуре, и его возьмут на заметку", - пояснил эксперт. По его мнению, самые важные вопросы - это интерпретация результатов и возможный интерес эшников.

"Понятен интерес оперативников, пусть они его удовлетворяют, но не надо путать психологические исследования с оперативной разработкой", - добавил Верховский.

В конце октября стало известно, что в московских и региональных вузах проводилась работа по оценке "протестного потенциала" преподавательского состава и учащихся. Как рассказал заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк, работа велась тайно, в течение двух лет.

Команда Данюка разработала специальную образовательную программу "Сценарии будущего России" - серию научно-просветительских лекций "по вопросам противодействия деструктивным политическим силам". За два года Данюк с коллегами посетил более 40 московских и десяток региональных вузов, где призывал студентов открыто высказать свою точку зрения по политическим вопросам "и даже вступить в дискуссию". Позже он признался, что настоящая цель такого турне - оценка "протестного потенциала" студентов и преподавателей.

На основе проверок были составлены "справки для служебного пользования", в том числе для органов власти.