О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/m.257284.html | http://mirror715.graniru.info/Society/m.257284.html
Также: Общество, Регионы, Россия, Политика, Наука | Персоны: Александр Верховский

новость Российских студентов проверят на склонность к экстремизму с помощью опросника

08.12.2016
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
Реклама

Федеральное агентство по делам национальностей совместно с МВД готовит систему анкетирования студентов средних специальных учебных заведений и вузов на экстремизм. Как пишут "Ведомости", об этом было объявлено на недавно прошедшем форуме "Российский Кавказ: территория единства". По словам ведущего консультанта управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентины Лазы, анкетирование должно будет выявлять сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей.

Опробуют проект в Москве, затем он будет распространен на всю Россию. В данный момент он находится на согласовании с правительством столицы. Планируется, что анкетирование будет проводиться при подаче документов абитуриентами либо на первом курсе.

МВД, ГУ МВД по Москве и правительство Москвы на запросы издания не ответили. Минобрнауки, по сообщению его пресс-службы, уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде и поддерживает мероприятия, нацеленные на недопущение вовлечения детей и молодежи в антиобщественные действия. В то же время в министерстве подчеркнули, что "проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному согласию".

Между тем, как не исключил руководитель центра "Сова" Александр Верховский, полученная информация может попасть не только к проректорам по воспитательной работе, но и в центр "Э" или ФСБ.

"Смущает то, как будет интерпретироваться информация. Например, человек пишет, что он мусульманин, соблюдает обряды, но к кому-то критически настроен, например к областному муфтию, - тогда могут счесть, что он имеет отношение к андеграундной молодежной структуре, и его возьмут на заметку", - пояснил эксперт. По его мнению, самые важные вопросы - это интерпретация результатов и возможный интерес эшников.

"Понятен интерес оперативников, пусть они его удовлетворяют, но не надо путать психологические исследования с оперативной разработкой", - добавил Верховский.

В конце октября стало известно, что в московских и региональных вузах проводилась работа по оценке "протестного потенциала" преподавательского состава и учащихся. Как рассказал заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк, работа велась тайно, в течение двух лет.

Команда Данюка разработала специальную образовательную программу "Сценарии будущего России" - серию научно-просветительских лекций "по вопросам противодействия деструктивным политическим силам". За два года Данюк с коллегами посетил более 40 московских и десяток региональных вузов, где призывал студентов открыто высказать свою точку зрения по политическим вопросам "и даже вступить в дискуссию". Позже он признался, что настоящая цель такого турне - оценка "протестного потенциала" студентов и преподавателей.

На основе проверок были составлены "справки для служебного пользования", в том числе для органов власти.

Оставить комментарий Обсудить
08.12.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Озвученный стук

Илья Мильштейн, 25.10.2016

А чем еще заниматься в наши дни номенклатурному господину, погруженному в исследования? Только стучать, составляя "справки для служебного пользования - в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур". Оттого Данюк не стесняясь делился опытом с проректорами при большом скоплении граждан, не исключая и журналистов.

новость Новости по теме
07.12.2016 В Москве и Подмосковье задержаны около 30 человек по подозрению в экстремизме →
28.10.2016 В программу вузов включат дисциплину по формированию российской идентичности →
24.10.2016 В российских вузах провели оценку "протестного потенциала" студентов и преподавателей →
13.10.2016 Против вологодского оппозиционера Доможирова открыто дело об экстремизме →
05.10.2016 Антон Носик начал сбор подписей за отмену 282-й статьи УК →
21.09.2016 КС признал законной блокировку счетов подозреваемых в экстремизме →
22.12.2011 Медведев: Не позволим экстремистам втянуть общество в авантюры →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27846
Play own
Россия после Крымнаша: анализ
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Новое "разоблачение" НТВ
Кадр анонса передачи НТВ с участием Ильи Пономарева
новость В падении Су-33 виноват пилот
Су-33. Фото с сайта www.navy.ru
статья Зорькина обидели
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Госпакет "Роснефти" продан
Владимир Путин и Игорь Сечин. Фото: premier.gov.ru
новость Карпюк уехал на крытку
Апелляция по делу УНА-УНСО: Николай Карпюк на связи из СИЗО. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Еврейский гнев Соловьева
РЕКЛАМА
Loading...
новость Запад о санкциях за Асада
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
в блоге Из нас растят уродов
383
новость У Медведева отнимут дрон
Дмитрий Медведев в исследовательском центре под Тель-Авивом. Фото: government.ru
новость В Сирии погиб российский советник
Руслан Галицкий. Фото: baikal-daily.ru
новость Ирландия разморозила счет МБХ
Михаил Ходорковский. Фото из личного твиттера
новость Широкова и Попова объявили в розыск
Фрагмент обложки номера Dnevne novine от 07.12.2016
новость Чеченцы в помощь Асаду
Ханкала: российские военные готовятся к отправке в Сирию. Кадр "Кавказ.Реалий"
новость МОК: Санкции еще впереди
Штаб-квартира МОК в Лозанне. Фото: dw.com
в блоге Сигнал SOS от Стомахина
4250
в блоге Похвала лжи
383
статья Неудача с Карякиным
Виталий Портников. Courtesy photo
новость Новые ограничения при госзакупках
Дефибриллятор. Фото: battlefield.wikia.com
новость Шпиономания на Кубани
Краснодарское УФСБ. Фото: whoiswho.su
новость Ингушетия: задержан начальник ЦПЭ
Тимур Хамхоев. Кадр ТРК "Магас"