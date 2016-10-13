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Также: Право, Регионы, Полиция, Свобода слова, Интернет, Общество, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Евгений Доможиров

новость Против вологодского оппозиционера Доможирова открыто дело об экстремизме

13.10.2016
Евгений Доможиров. Фото: dvizhenievmeste.com
Евгений Доможиров. Фото: dvizhenievmeste.com
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Против лидера вологодского областного отделения Партии прогресса Евгения Доможирова возбуждены дела об экстремизме и оскорблении полицейского. Сообщение об этом появилось 12 октября на сайте региональной прокуратуры.

Оппозиционеру вменены часть 1 статьи 282 (унижение достоинства лиц, принадлежащих к социальной группе "сотрудники полиции"), санкция которой после поправок, введенных "законом Яровой", составляет до пяти лет колонии, и статья 319 УК (оскорбление представителя власти), предусматривающая до года исправработ.

Как можно заключить из публикации, следствие ведет Грязовецкий межрайотдел СКР: постановления о возбуждении дел утвердила прокуратура Грязовецкого района.

Оба дела открыты после попытки обыска у матери политика, Галины Александровой. Поздно вечером 30 июля восемь полицейских явились в дом Александровой в деревне Троицкое Грязовецкого района, где тогда находился Доможиров, и сообщили, что намерены провести обыск. Александрова потребовала у силовиков документы. В ответ они начали прорываться в дом силой; при этом 67-летней хозяйке повредили руку. В итоге, однако, полицейские удалились, так и не попав в дом.

9 августа следователь по особо важным делам областного главка СКР Н. Шилов возбудил против Александровой дело по 319-й статье УК. Как утверждается, во время конфликта с силовиками мать политика ругалась на них матом.

Теперь матерную брань в адрес полицейского вменили и самому Доможирову, также участвовавшему в конфликте 30 июля. Это и стало поводом для возбуждения против него дела по 319-й статье.

"Экстремистскую" 282-ю статью политику вменили за публикацию в интернете текста и комментариев, в которых, согласно фабуле дела, содержатся фразы, "унижающие человеческое достоинство по признакам принадлежности лиц к определенной социальной группе". Возможно, речь идет об одной из публикаций в блоге Доможирова, посвященных инциденту 30 июля.

Таким образом, отметил политик, с начала нынешнего года против него возбудили уже четыре уголовных дела. Ранее ему вменили ту же 319-ю статью, а также статью 128.1 УК (клевета).

Ранее Доможиров был депутатом областного заксобрания. В ноябре 2012 года оппозиционера лишили мандата, после того как он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, в октябре 2011-го Доможиров на митинге напал на полицейского. На деле он сам пострадал от полицейского насилия - ему сломали палец на ноге.

В мае нынешнего года на Доможирова совершили покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил политику в спину из травматического пистолета.

24 мая полицейские задержали Доможирова после встречи с местными жителями, выступающими за сохранение парка на Фрязиновской улице. На другой день судья Вологодского горсуда Елена Бахарева арестовала политика на 15 суток. 10 суток он получил по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), еще 5 - по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского).

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13.10.2016

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