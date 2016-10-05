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Также: Право, Свобода слова, Интернет, Россия, Ближний Восток, Война, Общество, СМИ, Политика, Мир | Персоны: Антон Носик

новость Антон Носик начал сбор подписей за отмену 282-й статьи УК

05.10.2016
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
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Медиаменеджер и блогер Антон Носик, приговоренный к штрафу в 500 тысяч рублей по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), инициирует сбор подписей за ее отмену. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Отмена 282-й статьи позволит правоохранительным органам сосредоточиться не на Гугле с Яндексом, не на оценке чьих-то мнений, и не на репостах картинок в сети "ВКонтакте", а на борьбе с реальным экстремизмом - с группами, совершающими ежегодно десятки и сотни преступлений экстремистского характера на всей территории РФ. Необходимость в такой переориентации давно назрела", - говорится в тексте петиции, которая находится на рассмотрении экспертов сайта "Российская общественная инициатива".

"Процедурой "Российской общественной инициативы" предусмотрена предварительная экспертиза моей заявки, силами каких-то анонимных специалистов, которым потребуется до двух месяцев, чтобы решить, имею ли я право выносить такой вопрос на голосование. Что они по этому поводу решат, и сколько времени займет это решение, я не берусь гадать, - написал Носик. - Я думаю, что если они не испугаются ее разрешить, 100000 голосов мы наберем достаточно оперативно".

В среду Носик заявил, что судья при вынесении приговора руководствовался неправильной редакцией Уголовного кодекса. По словам блогера, суд руководствовался нормой ныне действующей редакции статьи 282 УК, где предусмотрен штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Однако эта норма начала действовать лишь 6 июля 2016 года.

Поскольку запись в блоге, ставшую причиной уголовного разбирательства, Носик сделал в 2015 году, то приговор должен был выноситься с учетом редакции УК от 07.12.2011, считает блогер. Эта редакция предусматривает другую вилку штрафа по "экстремистской" статье - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

"Так что с вероятностью 99,8 процента приговор, вынесенный мне Пресненским судом в понедельник, будет при апелляции отменен Мосгорсудом - даже если эта инстанция очень сильно захотела бы оставить его в силе, - уверен Носик. - Но одно можно сказать совершенно точно: штраф в 500000 рублей в апелляции не устоит, и платить его мне не придется", - добавил он.

В понедельник судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов приговорил Носика к штрафу 500 тысяч рублей ( Видео ВИДЕО), объявив его виновным по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Выступая в суде с последним словом, Носик попросил вынести ему оправдательный приговор или назначить наказание в виде реального срока лишения свободы.

Во вторник защита блогера подала жалобу на приговор. "Мы подали краткую жалобу на приговор в отношении моего подзащитного", - сказал адвокат Сергей Бадамшин. Он просит оправдать Носика в связи с тем, что в его действиях отсутствует состав преступления.

Носика осудили за пост "Стереть Сирию с лица земли", который он опубликовал в Живом журнале 1 октября 2015 года. Блогер написал, что он "горячо приветствует" бомбардировки Сирии, а жители страны "получают ровно то, за что они проголосовали".

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05.10.2016
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Суд и срам

Владимир Абаринов, 04.10.2016

Сторонники сохранения в УК 282-й статьи утверждают, что статья эта хорошая, но российские суды ее "неправильно" применяют. Дело Антона Носика со всей наглядностью показывает, что правильно применить ее невозможно, потому что она сама неправильная. Она не написана криво - она абсурдна по самой своей сути.

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