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новость В российских вузах провели оценку "протестного потенциала" студентов и преподавателей

24.10.2016
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
Митинг у РГГУ. Фото: @_Borodulin
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В московских и региональных вузах проводилась работа по оценке "протестного потенциала" преподавательского состава и учащихся. Как пишет "Коммерсант", об этом рассказал заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН Никита Данюк на конгрессе проректоров по воспитательной работе, прошедшем в Москве.

По его словам, работа велась тайно, в течение двух лет. Команда Данюка разработала специальную образовательную программу "Сценарии будущего России" - серию научно-просветительских лекций "по вопросам противодействия деструктивным политическим силам". За два года Данюк с коллегами посетил более 40 московских и десяток региональных вузов, где призывал студентов открыто высказать свою точку зрения по политическим вопросам "и даже вступить в дискуссию". Позже он признался, что настоящая цель такого турне - оценка "протестного потенциала" студентов и преподавателей.

На основе проверок были составлены "справки для служебного пользования", в том числе для органов власти.

По словам Данюка, государство находится в состоянии необъявленной войны, которая носит гибридный характер и имеет много фронтов. Данюк пояснил, что "западные планировщики" используют "практику инспирирования государственных переворотов", и признал, что студенчество является одним из главных "деструкторов", а страна "погружается в хаос".

"На уровне профессорско-преподавательского состава не открыто, но не стесняясь происходит деструктивная пропаганда антигосударственных идей", - сделал вывод Данюк.

Конгресс проректоров вузов по воспитательной работе прошел в Москве уже в шестой раз. На него съехались представители 642 образовательных организаций из 81 субъекта. Приветствие съезду направил премьер-министр Дмитрий Медведев, почетными гостями были врио главы московского Центра "Э" Станислав Сулаков, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Меркурий и ведущий программы "Вести" Эрнест Мацкявичюс.

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24.10.2016

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