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В программу российских вузов может быть включена специальная дисциплина по формированию российской идентичности. Как передает RT, об этом сообщил представитель Федерального агентства по делам национальностей Айказ Микаелян. Цель программы, как пояснили в агентстве, "создать систему, которая воспитывала бы новое поколение, от дошкольников и до вполне взрослых людей, с одинаковым набором ценностных установок".

По словам Микаэляна, положения о комплексе мер по формированию гражданской идентичности уже включены в резолюцию для Минобразования. Как отмечает Микаэлян, в них входят "общеобразовательные занятия, наподобие школьного обществознания, и ряд мероприятий, которые учебные заведения будут в течение года для студентов проводить".

В пресс-службе Минобразования прокомментировать эту информацию не смогли.

Между тем, уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов заметил, что для введения новой дисциплины на обязательных началах нужна разработанная нормативная база и специальная аккредитация для университета.

При этом ректоры пока не видят необходимости введения занятий по патриотизму в обязательном порядке. "На наш взгляд, это не является проектом образовательного стандарта. Это просто некие предложения, которые могут улучшить воспитательную деятельность в высших учебных заведениях. Мы никогда не сможем привести чувство патриотизма к единому знаменателю", - считает ректор Московского государственного технического университета гражданской авиации Борис Елисеев.

По его словам, в вузе уже есть похожий на новую дисциплину курс по формированию специалиста гражданской авиации. В него входят факультативные дисциплины, встречи с ветеранами и беседы со священнослужителями разных конфессий на темы нравственности и семейных ценностей. Елисеев уверен, что этого вполне достаточно.

О том, что российская национальная идея - патриотизм, в феврале заявил Владимир Путин, выступая на встрече Клуба лидеров - объединения бизнесменов из 40 регионов страны.

"У нас нет никакой и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, - сказал Путин. - Это и есть национальная идея. Она не идеологизирована (так. - Ред.), не связана с деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом".

В то же время, продолжил глава государства, чтобы внедрить эту национальную идею, "нужно сознание и постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях, постоянно".