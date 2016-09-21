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Конституционный суд отклонил жалобу барнаульского активиста Антона Подчасова, оспаривавшего обязанность банки блокировать счета лиц, причастных к экстремистской деятельности и включенных в соответствующий список Росфинмониторинга. Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте КС.

КС счел, что необходимость защиты ценностей Конституции не исключает принятия "радикальных мер" к террористам и экстремистам с целью не давать им возможности для таких преступлений в будущем. В частности, законодатель вправе воспрепятствовать дальнейшему финансированию преступных группировок и предупреждать такие деяния.

"Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества не связано с лишением собственности, а является лишь ограничением возможности бесконтрольного со стороны государства распоряжения данным имуществом по усмотрению собственника", - указано в определении КС.

Конституционный суд также отметил, что осужденные за экстремизм могут получать и расходовать заработную плату в размере не более 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи.

В соответствии с новой редакцией федерального закона № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" замораживаются все счета фигурантов списка террористов и экстремистов. При этом Росфинмониторинг может вносить в список новых фигурантов еще до решения суда по их делу.

В июле 2015 года Ленинский районный суд Барнаула признал Подчасова виновным по ч. 1 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремистской деятельности) и по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти, вражды или унижение достоинства по признаку национальности) и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Подчасов был осужден за репост "Русофобии поста" - призыва к украинским властям не давать этническим русским гражданства.

В марте Подчасов подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение свободы слова и преследование по политическим мотивам (ст. 10 и 18 Конвенции о защите прав человека). По мнению активиста, подлинной причиной его преследования стала его оппозиционная деятельность и публичная критика российской политики на Украине.

В 2015 году суд запретил Подчасову пользоваться интернетом в течение трех лет. Активист считает, что это является прямым запретом на профессию, так как до вынесения приговора он работал IT-специалистом.

Кроме того, в сентябре 2014 года, еще до предъявления официального обвинения, Подчасова включили в "экстремистский список" Росфинмониторинга, его счета в Сбербанке были заблокированы.