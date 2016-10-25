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Также: Мильштейн, Россия, Общество, Спецслужбы, Колонки, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Игорь Гиркин (Стрелков), Дмитрий Песков, Игорь Сечин

статья Озвученный стук

Илья Мильштейн, 25.10.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Обыкновенное чудо Шварцмана

Единственное, что можно пока понять в этой истории, внушает неожиданные надежды. Выбалтывал Шварцман секреты своей "партии" или делился собственными представлениями о будущем устройстве страны, громыхнувший вслед за его интервью скандал показал, что еще не все потеряно.

Илья Мильштейн
06.12.2007
статья Статья

Слово полковника Игоря

Про "народ" в Крыму Стрелков умалчивает. Что же касается "органов государственной власти", то они "русскую весну" не поддержали. "Депутатов собирали ополченцы, чтобы загнать их в зал, чтобы они там приняли... чего уж там говорить!" - вспоминает народный герой.

Илья Мильштейн
26.01.2015

Причастность к тайным знаниям - великое испытание для людей. Не все выдерживают. По разным причинам.

Молодой, предположим, человек выпивает с корреспондентом и по мере погружения все острее ощущает собственную значимость, приязнь к собеседнику и желание выговориться. Так пресса, а вслед за ней и народ узнают о завидной судьбе сотен тысяч отставников разнообразных наших спецслужб и о том, для чего они вообще живут на свете. Оказывается, для того, чтобы "Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить", а командуют ими структуры, контролируемые членами семей руководителей администрации президента.

Человека зовут, к примеру, Олег Шварцман, он служит вроде у Игоря Сечина, разгорается дикий скандал, и люди не сомневаются в том, что им сказали правду. Люди только сперва понять не могут, как это молодой человек взял да и выболтал им страшные государственные секреты. А все просто: по пьяни растрепался. Его распирало, и он не в силах был удерживать в себе сокровенное.

Или вот иной совсем человек - знаменитый Гиркин, полковник, по слухам, ФСБ, а также реконструктор и военачальник. Вроде не чета говорливому мажору, но и он, как это ни странно, вдруг начинает выдавать секреты. Причем самые главные, связанные с наступлением и функционированием сакральной "русской весны". Выясняется, что весну эту конвоировали, подгоняя прикладами в спину, грубоватые граждане в пятнистом и в штатском - российские военнослужащие. Получается, что и народ крымский был не при делах, а местных депутатов демократично закошмарили и согнали в здание парламента, чтобы они там проголосовали за референдум. И хотя нашумевший ролик в сети чья-то заботливая рука уже потерла, восстановить сюжет и понять случившееся нетрудно.

Нет, полковник не был пьян. Он был раздражен и сильно обижен. Раздражение вызывал сидевший в студии писатель патриотической направленности, который доставал Гиркина своими упреками. Мол, почему тот заодно с Крымом не присоединил окончательно и Донбасс. Обидело Стрелкова высшее начальство, которое почему-то решило слить победу и отозвать военачальника. Вот он им всем и отомстил, разглашая закрытую информацию - про народ, про армию и о том, как и почему не взяли еще и Харьков, Николаев, Одессу. Он расчетливо предавал начальство, поскольку не без оснований считал его действия предательскими.

То есть герой отстал от времени и сводил с ним счеты. Но бывает и по-другому. Когда, допустим, чиновник существует как бы вне времени и о деталях спецоперации докладывает, просто не догадываясь о том, что раскрывает тайну. Он думает, что уже можно, а на самом деле нельзя, и тут он, конечно, влипает в историю. Так что разным уважаемым людям становится неловко и приходится даже оправдываться или прикидываться, что они не в курсе.

Никита Данюк, замруководителя Института стратегических исследований и прогнозов при РУДН, совершенно не желал расстраивать начальство и уж тем более предавать огласке совсекретные сведения. Он желал похвастаться, выступая на конгрессе проректоров по воспитательной работе. Какие мы, дескать, молодцы и до чего эффективно "противодействуем деструктивным политическим силам". Не чураясь и провокаций в ходе душевных бесед со студентами более 40 московских и десятка региональных вузов. Этим студентам, а также преподавателям Данюк с коллегами предлагал откровенно высказываться по всем наболевшим вопросам, а сам, хитрец эдакий, тайком регистрировал их неосторожные речи и после, уединясь, подсчитывал рейтинги "протестного потенциала". Короче, шпионил в тылу врага, в столице и в провинции.

А чем еще, скажите, заниматься в наши дни номенклатурному господину, погруженному в исследования? Только стучать, составляя "справки для служебного пользования - в том числе для представителей органов госвласти, а также определенных специализированных структур". Оттого Данюк не стесняясь делился опытом с проректорами при большом скоплении граждан, не исключая и журналистов. Он думал, что его похвалят.

Вышло иначе.

Живущий вне времени неожиданно опозорился на всю страну, вместе с некоторыми проректорами, которые тоже бодро делились с собравшимися своими успехами на поприще борьбы с Америкой и пятой колонной. Мечтая о преумножении успехов, они еще "наперебой приглашали" Данюка "приехать к ним в вуз" и там тоже поработать с "протестным потенциалом". В итоге отдуваться за воспитателей-энтузиастов пришлось даже Пескову, который никогда ничего не знает, однако на этот раз поражал вопрошавших какой-то тотальной неосведомленностью. "Нет, не знаем. Мы не обладаем никакой информацией на этот счет. Ничего не могу сказать. Нет, конечно", - все повторял и повторял Дмитрий Сергеевич, отметая саму мысль о том, что Данюк с его доносами является проектом Кремля. Развеивая последние сомнения на сей счет.

Вот такая она коварная штука - причастность к тайнам, и сколько уже людей, болтливых по разным причинам, поплатилось за свою несдержанность. Про Шварцмана что-то вообще ничего не слышно много лет - где он? Судьба Стрелкова складывается пока относительно благополучно - в сравнении с Моторолой, например, - но кто поручится, что памятливые люди в Кремле забудут и простят его измену? Огорчил руководство и Данюк, этот ходячий первый отдел, полезный по сути осведомитель, но какой-то, что ли, восторженный и громогласный.

А ведь доносительство - ремесло тонкое, и даже во времена абсолютного террора власть наша и чекисты стремились засекретить своих тыловых шпионов. В эпоху гибридной суверенной демократии они должны вести себя еще более деликатно. Это работа не для чужих глаз и ушей, ибо кто же теперь станет исповедоваться дятлу, когда он спалился и подставил своих коллег? Нехорошо вышло, но будем надеяться, что из института его все-таки не погонят. Верность у нас тоже умеют ценить, а если всех дураков выгнать, то на службе останутся почти исключительно враги. Стучать на них будет некому.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 25.10.2016

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