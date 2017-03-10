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Также: Спорт, Мир, Россия, Правительство, Здоровье, Общество, Политика | Персоны: Виталий Мутко

новость Мутко не допустили до выборов в совет ФИФА

10.03.2017
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
Виталий Мутко. Фото: minsport.gov.ru
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Вице-премьер Виталий Мутко не сможет баллотироваться в совет ФИФА, так как он не прошел проверку на соответствие требованиям этой футбольной организации. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

Собеседники агентства подчеркнули, что не имеют права разглашать данные о характере проверок. При этом, по их словам, несоответствие Мутко требованиям к кандидату касается правила ФИФА о невмешательстве государства в футбол, а не расследования допингового скандала с участием российских спортсменов. Мутко не может быть членом cовета ФИФА, поскольку он является заместителем председателя правительства России, пояснили источники.

Мутко с 2009 года входит в исполком ФИФА. Чиновник был был одним из пяти кандидатов, претендовавших на четыре места, выделенных европейцам в совете ФИФА. Остальные претенденты - венгр Шандор Чани, исландец Гейр Торстейнсон, бывший игрок "Милана" черногорец Деян Савичевич и киприот Костакис Кутсокумнис.

Мутко может обжаловать это решение в Спортивном Арбитражном суде в Лозанне.

Сам чиновник заявил ТАСС, что его недопуск к выборам в совет ФИФА никак не скажется на проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Что касается нашей позиции, подготовки к Xемпионату мира, то решение комитета никакого отношения к этому не имеет", - сказал Мутко.

Выборы в совет ФИФА от Европы пройдут 5 апреля на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Хельсинки. Матчи Чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В конце 2016 года Daily Mail писала, что предварительная проверка, проводимая ФИФА в отношении вице-премьера России, может обернуться отзывом решения о проведении мундиаля. О начале проверки, проводимой комитетом ФИФА по этике, стало известно еще в середине июля.

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10.03.2017

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