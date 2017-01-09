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Комитет по строительству Петербурга выделил еще 2 миллиарда рублей на постройку "Зенит-арены". Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Контракт с генподрядчиком - фирмой "Метрострой" - был заключен 29 декабря без конкурса. Все деньги выплачены авансом.

Чиновники рассказали, что смета была утверждена 22-го числа городским центром госэкспертизы. Как утверждается, выделенные деньги должны пойти на обустройство зоны контроля доступа, а также на приспособление стадиона к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу 2018 года. Установленный срок окончания работ - 31 марта 2017-го.

20 декабря, отмечает Фонтанка.Ру, с "Метростроем" был заключен схожий контракт стоимостью 1 миллиард рублей. Эти средства были выделены на доделку стадиона. При этом чиновники заверяли, что общая смета строительства - 42 миллиарда рублей - с заключением этого контракта не изменилась, поскольку городские власти намерены позже взыскать миллиард, перечисленный "Метрострою", с одним из бывших генподрядчиков.

Между тем того же 29-го числа, когда "Метрострою" перевели 2 миллиарда, "Зенит-арена" была официально сдана в эксплуатацию. Как пояснил вице-губернатор Игорь Албин, приемку объекта было решено провести в два этапа: в декабре приняли основные работы, а до конца марта должна быть завершена доделка.

"Зенит-арена" была заложена на Крестовском острове в 2007 году. Ее проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость стадиона увеличивалась; в итоге она выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.

Счетная палата потребовала сократить затраты до 35 миллиардов рублей за счет отказа от непрофильных площадей. В итоге, однако, стоимость строительства была снижена лишь до 39,2 миллиарда рублей. В дальнейшем она вновь выросла до 42 с лишним миллиардов.

В 2013 и 2016 годах было возбуждено два дела о мошенничестве при постройке стадиона. В середине мая и начале июля 2016-го в Петербурге прошли обыски у субподрядчиков. Относительно июльских обысков известно, что они проводились по второму из этих дел.

13 июля рабочие субподрядных организаций провели акцию протеста из-за невыплаты зарплаты. На место прибыл ОМОН, однако никаких силовых действий не последовало. Рабочие разошлись после общения с чиновниками городской администрации и прокуратуры.

Два дня спустя власти Петербурга расторгли контракты с генподрядчиками строительства - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" и АО "Корпорация "Трансстрой".

О выборе нового генподрядчика стало известно 10 августа. "Метрострой" обязали достроить стадион к 26 декабря.

17 августа администрация Петербурга на 2,6 миллиарда рублей урезало средства, выделенные на постройку школ, детских садов и больниц, а высвободившиеся деньги направило на строительство "Зенит-арены".

В начале ноября стало известно, что комиссия ФИФА забраковала выкатное поле "Зенит-арены". Как писали СМИ, члены комиссии "зашли на закачанное внутрь арены поле и начали прыгать на газоне", в результате чего поверхность "запружинила". Сообщалось, что уровень вибрации оказался всемеро выше допустимого.

Также СМИ писали, что "вибрации были ожидаемыми для инженеров" и "было понимание, что их надо устранять до сдачи в рабочем режиме".

Албин, однако, уверял, что комиссия высказала "рабочие замечания, неустранимых нет".

В середине ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был арестован по делу о хищении более 50 миллионов рублей в ходе обустройства "Зенит-арены".