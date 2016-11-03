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Комиссия ФИФА забраковала выкатное поле стадиона "Зенит-Арена" в Петербурге, пишет Фонтанка.Ру. По данным издания, 31 октября город посетили директор по организации соревнований ФИФА Колин Смит, руководитель департамента по подготовке чемпионатов мира Кристиан Унгер и представители российского "Оргкомитета-2018".

Осмотр поля был закрытым для прессы. Позже власти Петербурга распространили пресс-релиз, в котором рассказали, что "инспекторы особое внимание уделили состоянию поля стадиона, вибрационным показателям, готовности технических систем".

По данным источников, члены комиссии "зашли на закаченное внутрь арены поле и начали прыгать на газоне", в результате чего поверхность стадиона "запружинила". В результате комиссия заявила, что подобный уровень вибрации недопустим при проведении соревнований.

Источник Regnum уточнил, что нормативы по вибрации были превышены в семь раз.

При этом, отмечает издания, строители были в курсе проблем. "Вибрации были ожидаемыми для инженеров. И было понимание, что их надо устранять до сдачи в рабочем режиме", - пояснил источник, знакомый с ходом строительства стадиона.

В конструкторском бюро "Высотное и подземное строительство", которое является генеральным проектировщиком стадиона, заявили, что пока не получали официальных претензий по качеству "Зенит-Арены". Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что комиссия ФИФА высказала "рабочие замечания, неустранимых нет".

На поле "Зенит-арены" предполагается провести часть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась, и в итоге выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.

Счетная палата потребовала сократить затраты до 35 миллиардов рублей за счет отказа от непрофильных площадей. В итоге, однако, стоимость строительства была снижена лишь до 39,2 миллиарда рублей. В дальнейшем она вновь выросла до 42 с лишним миллиардов.

В 2013 и 2016 годах было возбуждено два дела о мошенничестве при постройке стадиона. В середине мая и начале июля в Петербурге прошли обыски у субподрядчиков. Относительно июльских обысков известно, что они проводились по второму из этих дел. Его детали не уточнялись - как утверждалось, в интересах следствия.

13 июля рабочие субподрядных организаций провели акцию протеста из-за невыплаты зарплаты. На место прибыл ОМОН, однако никаких силовых действий не последовало. Рабочие разошлись после общения с чиновниками городской администрации и прокуратуры.

Два дня спустя власти Петербурга расторгли контракты с генподрядчиками строительства - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" и АО "Корпорация "Трансстрой".

10 августа стало известно, что новым генподрядчиком выбрана фирма "Метрострой". Согласно проекту "Метрострой" должен достроить стадион к 26 декабря. Гендиректор фирмы Вадим Александров заверил, что постарается уложиться в эти сроки.