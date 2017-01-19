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Также: Регионы, Экономика, Спорт, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Мутко

новость Мутко: Для адаптации "Зенит-Арены" нужны еще два миллиарда рублей

19.01.2017
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
Строительство стадиона "Зенит". Фото с сайта http://zenituwka.ru
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Стадиону "Зенит-Арена" в Петербурге для адаптации к параметрам ФИФА под Чемпионат мира 2018 года нужно еще полтора-два миллиарда рублей. Как передает "Р-Спорт", об этом заявил вице-премьер и глава РФС Виталий Мутко.

"Есть проект стадиона - требования, необходимые для нашего чемпионата, - сказал Мутко. - Они все реализованы, стадион принят в эксплуатацию. А есть вопрос его адаптации к требованиям ФИФА. Это требования безопасности, въездные зоны. Вот это все должно быть построено".

"На период Чемпионата мира мы должны построить временные сооружения: павильоны спонсоров, презентационные павильоны. Ну и сам стадион. У него есть требования готовности для чемпионата России и для ФИФА. Это большее количество зон прессы, (требования. - Ред.) к информационным технологиям и так далее. Требования комфорта для различных категорий. Это то, что сегодня в общий строительный проект не входит. И вот это все считается - приблизительно 1,5-2 миллиарда эта адаптация будет стоить. Для каждого стадиона", - пояснил вице-премьер.

По его словам, ресурсы на адаптацию "частично будут направляться ФИФА, частично - правительством, частично - регионами".

"В данном случае футбольный клуб "Зенит" уже принял решение выделить сумму. Не стану ее анонсировать. Они уже закупили оборудование, различные вещи", - добавил Мутко.

В начале января комитет по строительству Петербурга выделил еще 2 миллиарда рублей на постройку стадиона. Контракт с генподрядчиком - фирмой "Метрострой" - был заключен 29 декабря без конкурса. Все деньги были выплачены авансом.

При этом 29 декабря "Зенит-Арена" была официально сдана в эксплуатацию. Как пояснил вице-губернатор Игорь Албин, приемку объекта было решено провести в два этапа: в декабре приняли основные работы, а до конца марта должна быть завершена доделка.

"Зенит-Арена" была заложена на Крестовском острове в 2007 году. Ее проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость стадиона увеличивалась; в итоге она выросла с первоначальных 6,7 миллиарда рублей до 43,8 миллиарда.

Счетная палата потребовала сократить затраты до 35 миллиардов рублей за счет отказа от непрофильных площадей. В итоге, однако, стоимость строительства была снижена лишь до 39,2 миллиарда рублей. В дальнейшем она вновь выросла до 42 с лишним миллиардов.

В 2013 и 2016 годах было возбуждено два дела о мошенничестве при постройке стадиона. В середине мая и начале июля 2016-го в Петербурге прошли обыски у субподрядчиков. Относительно июльских обысков известно, что они проводились по второму из этих дел.

В середине июля власти Петербурга расторгли контракты с генподрядчиками строительства - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой" и АО "Корпорация "Трансстрой".

О выборе нового генподрядчика стало известно 10 августа. "Метрострой" обязали достроить стадион к 26 декабря.

17 августа администрация Петербурга на 2,6 миллиарда рублей урезало средства, выделенные на постройку школ, детских садов и больниц, а высвободившиеся деньги направило на строительство "Зенит-Арены".

В начале ноября стало известно, что комиссия ФИФА забраковала выкатное поле "Зенит-арены". Как писали СМИ, члены комиссии "зашли на закачанное внутрь арены поле и начали прыгать на газоне", в результате чего поверхность "запружинила". Сообщалось, что уровень вибрации оказался всемеро выше допустимого.

В середине ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был арестован по делу о хищении более 50 миллионов рублей в ходе обустройства стадиона.

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19.01.2017

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