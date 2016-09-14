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На внеочередном конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций в Афинах президентом организации избран глава Федерации футбола Словении Александер Чеферин. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Новый президент избран на 2,5 года до следующего конгресса. На этот пост также претендовал президент Королевского футбольного союза Голландии Майкл ван Праг. В ходе голосования он набрал 13 голосов, в то время как Чеферин - 42 голоса.

В 2011 году Чеферин был избран президентом Футбольной ассоциации Словении, а в феврале 2015-го переизбран на очередной четырехлетний срок. Помимо этого, с 2011 года Чеферин занимал посты второго и третьего вице-председателя Юридического комитета УЕФА.

В среду занимавший до этого должность главы УЕФА Мишель Платини официально подтвердил, что покидает свой пост. Несмотря на то, что он был отстранен от футбольной деятельности, ему предоставили возможность выступить на конгрессе в Афинах. "Моя совесть чиста. Я уверен, что не виновен ни в каких ошибках и продолжу отстаивать правду в судах", - заявил Платини.

27 мая прошлого года швейцарская полиция по запросу США арестовала семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Им, а также ряду других чиновников федерации и бизнесменов, были предъявлены обвинения во взяточничестве и отмывании денег, в частности, при продаже прав на трансляции крупных футбольных соревнований. Всего правоохранительные органы предъявили обвинения 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около 150 миллионов долларов.

В начале октября 2015 года комитет по этике ФИФА принял решение об отстранении возглавлявшего ФИФА с 1998 года Йозефа Блаттера и Платини от занимаемых ими должностей и любой футбольной деятельности на 90 дней с возможностью продления дисквалификации. Основанием для этого решения стал перевод Блаттером платежа в размере 2 миллионов швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

21 декабря Блаттер и Платини были отстранены от футбольной деятельности на восемь лет. Позже этот срок был сокращен до шести лет.