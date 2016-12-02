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новость На Кубани охранники "дачи Пригожина" задержали активистов и журналиста "Дождя"

02.12.2016
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
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В районе поселка Кабардинка Краснодарского края сотрудники частного охранного предприятия задержали активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу" и внештатного журналиста "Дождя" Сергея Петрова. Об этом телеканал сообщает со ссылкой на жену Петрова Ирина Коваленко.

Активисты "Экологической вахты" утверждают, что нашли в Кабардинке дачу бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "личным поваром" Владимира Путина. По словам Коваленко, журналисты и экологи не проникали за периметр забора предполагаемой дачи Пригожина. Их задержали на территории лесничества. Сотрудники ЧОП стирают у задержанных информацию с флеш-накопителей.

Полиция выехала в поселок Кабардинка, чтобы разобраться в происходящем, сообщили в МВД по Краснодарскому краю.

21 июня Фонтанка.Ру связала нападения на блогеров с "фабрикой троллей" и Пригожиным. Несколько дней спустя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию как "утку и клевету". 21 ноября петербургская полиция отказалась возбуждать дела по фактам угроз, поступающих во "Вконтакте" гражданскому активисту Даниле Александрову и блогерам Юлии Чернобродовой, Александру Маркову и Егору Алексееву. Ранее в разное время все трое мужчин подверглись избиениям, а Чернобродовой сожгли машину.

24 августа Фонд борьбы с коррупцией сообщал, что подозревает Пригожина в сговоре с целью извлечения дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 178 УК). Как показало расследование ФБК, шесть компаний-однодневок, связанных между собой и с Пригожиным, в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны. Тендеры, по данным ФБК, проводила дочерняя структура Минобороны ОАО "ГУ ЖКХ".

Кроме этого, несколькими компаниями одновременно управляли одни и те же люди. На условиях анонимности они заявили, что все фирмы, получившие заказы на ремонт воинских частей, подконтрольны аффилированной с Пригожиным ООО "Мегалайн".

4 октября ФБК подал заявление в ФСБ с требованием начать расследование в отношении предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "личным ресторатором Путина". Об этом сообщает

"Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках. В том числе Пригожин просто обкрадывает российскую армию, - написал основатель ФБК Алексей Навальный. - Сегодня мы направляем заявление в ФСБ с требованием начать расследование против этого персонажа".

Юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала доказательства того, что Пригожин выигрывал госконтракты за счет картельных сговоров на торгах. В общей сложности ФБК обнаружил шесть таких эпизодов.

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02.12.2016

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