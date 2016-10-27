В Петербурге неизвестные подожгли здание, в котором располагается "фабрика троллей". Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября. В 1:46 камеры видеонаблюдения зафиксировали у здания "фабрики троллей" по адресу ул. Савушкина, 55 двух человек в масках.

В окно второго этажа, на котором помещается редакция газеты "Невские новости", были брошены три коктейля Молотова. Начался пожар.

Администратор редакции не спал. Он потушил огонь. Газета обратилась в городской ОП-34, передав силовикам видеозапись и пообещав оценить причиненный ущерб.

"Невские новости", так же как и "фабрика троллей" (официальное название - фирма "Интернет-исследования"), - актив олигарха Евгения Пригожина. Этого олигарха называют личным ресторатором Владимира Путина. Пригожина связывают с нападениями на оппозиционеров весной - летом нынешнего года. Также сообщалось, что олигарх финансирует частную военную компанию Вагнера, боевики которой ранее воевали на Украине, а теперь - в Сирии.

В середине октября стало известно, что УМВД по Приморскому району Петербурга ведет в отношении "фабрики троллей" доследственную проверку на предмет наличия в ее действиях состава статьи 159 УК (мошенничество). Проверку инициировала бывшая работница "Интернет-исследований" Людмила Савчук, ранее уже выигравшая у "фабрики троллей" суд по поводу увольнения без выплаты расчета.