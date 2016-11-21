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УМВД по Петродворцовому району Петербурга отказалось возбуждать дела по фактам угроз, поступающих во "Вконтакте" оппозиционерам Даниле Александрову, Юлии Чернобродовой, Александру Маркову и Егору Алексееву. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на Александрова. Доследственная проверка проводилась по заявлению городского омбудсмена Александра Шишлова.

Как пояснил Александров, в отказном постановлении, которое участковый вынес 21 октября, говорится, что угрозы в соцсети не имеют реального характера, поэтому состав преступления в действиях неизвестных отсутствует.

Активист добавил, что будет обжаловать отказ в возбуждении дела.

Об угрозах оппозиционерам Фонтанка.Ру писала 9 сентября. Блогер Чернобродова рассказала изданию, что за несколько дней до этого получила на день рождения от неизвестного следующее послание: "Поздравляю тебя в этот солнечный осенний день с твоим праздником. А совсем скоро начнутся темные осенние вечера, темные переулки, темные парадные, и тебе надо быть особенно осторожной: мало ли что".

В августе, добавила Чернобродова, ей также поступило от неизвестного сообщение с угрозами.

Также блогер сообщила, что 9 сентября администратор ВК-сообщества "Преступная власть" Алексеев заметил за собой неприкрытую слежку.

Ранее все трое, так же как и Марков - еще один администратор "Преступной власти", - подверглись нападению неизвестных.

Антиимперец Александров, член Международного комитета защиты Бориса Стомахина, был избит 9 февраля. Активисту сломали нос. Несколькими днями раньше он сообщал, что неизвестный завел во "Вконтакте" фэйковую страницу активиста, где, в частности, писал: "Я могу перепостить всякую хрень других дебилов и постебаться над страной, в которой живу, и над теми, кто ее защищает. Я думаю, что это круто и смешно и мне ничего за это не будет". Также незадолго до нападения Александров писал, что за ним ведется слежка.

31 марта был избит Марков, а 10 июня - Алексеев; второму из них сломали нос, повредили челюсть и причинили сотрясение мозга. После нападения блогер на некоторое время выехал из России.

В адрес Чернобродовой весной также поступали угрозы, а затем неизвестные сожгли машину ее мужа. Тогда УМВД по Невскому району Петербурга возбудило по факту угроз дело по части 1 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). О ходе расследования этого дела, однако, не сообщалось.

Сообщалось, что пострадавшие были включены в список, опубликованный на сайте Whoiswho.me (ныне не доступен). Всего, как утверждалось, нападениям подверглись не меньше семи фигурантов этого списка.

Известно также о произошедшем 11 июня избиении сотрудника "Вконтакте" Дениса Самсонова. Двое неизвестных набросились на него с криками: "Национал-предатель, еврей, пятая колонна". Самсонову сломали три пальца на руке. Тем не менее точно не известно, связано ли это нападение с нападениями на фигурантов списка Whoiswho.me.

21 июня Фонтанка.Ру связала нападения на блогеров с "фабрикой троллей" и миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют личным ресторатором Владимира Путина. Несколько дней спустя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков охарактеризовал публикацию как "утку и клевету".

Утверждалось также, что за несколькими журналистами Фонтанки.Ру установили слежку. Кроме того, сотрудникам поступили письма от пользователя с ником Kriv Vetka, который пытался выяснить персональные данные журналиста Дениса Короткова. Свои сообщения Kriv Vetka писал с IP-адреса, зарегистрированного на фирму "Главсеть". "Это вновь образованное юрлицо знаменитой "фабрики троллей", которая базируется в бизнес-центре на Савушкина, 55", - отмечала Фонтанка.Ру.

Издание также указывало на связь "фабрики троллей" с Whoiswho.me. "В качестве контактной почты при регистрации был оставлен электронный адрес, который, предположительно, принадлежал сотруднику "фабрики" Никите Подгорному", - поясняла интернет-газета.

Кроме того, издание сообщило, что работу "фабрики троллей" финансирует именно Пригожин. Отмечалось также, что после выхода 9 июня статьи Короткова о связях сотрудников службы безопасности олигарха с "ЧВК Вагнера", замеченной в Сирии, сайт газеты подвергся DDoS-атаке.

27 июня РБК передавал, что к расследованию нападений на оппозиционеров подключилась ФСБ. Сообщалось, что следствие по делу, возбужденному по статье 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) продолжит вести полиция, тогда как спецслужба будет негласно контролировать ход дела, а при необходимости поможет в оперативном сопровождении. Внимание ФСБ к расследованию источники издания объясняли его большой значимостью.

Однако о результатах расследования информации так и не появилось.