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Фонд борьбы с коррупцией не исключает, что к недавнему нападению на мужа юриста организации и координатора проекта "РосПил" Любови Соболь причастен олигарх Евгений Пригожин, которого называют личным ресторатором Владимира Путина. Об этом сообщил в своем блоге основатель ФБК Алексей Навальный.

Нападение на мужа Соболь, антрополога Сергея Мохова, произошло в пятницу вечером у подъезда его дома. Неизвестный, который подстерегал у подъезда с букетом цветов, вколол в бедро возвращавшемуся домой Мохову некий препарат, от которого у пострадавшего онемела нога и начались конвульсии.

Что это было за средство, в Институте Склифосовского установить не сумели, пояснив, что оно в организме Мохова уже разложилось. Медики добавили, что, судя по последствиям и быстрому распаду препарата, в аптеке такое средство купить нельзя. "Сказали, что мог задохнуться", - заметила Соболь на своей ФБ-странице.

После предварительного обследования медики отпустили ученого. Сейчас его здоровье вне опасности.

Life опубликовал видеозапись нападения, на которой хорошо видно лицо незнакомца. Расследованием занимается участковый полицейский. "Рабочий мобильный которого, - написала в понедельник Соболь, - временно заблокирован из-за недостаточности средств на счету".

Первоначально в ФБК нападение на Мохова связывали с его научной деятельностью. Последнее время ученый занимается исследованием кладбищенской инфраструктуры и рынка ритуальных услуг. "Недавно дал несколько интервью, где кроме всего прочего упоминал коррупционные истории в этой сфере", - сообщала Соболь. В этой связи не исключалось, что нападение на Мохова могла организовать кладбищенская мафия.

Однако, заметил в понедельник Навальный, "его (Мохова. - Ред.) работы в этой сфере слишком академические - там нет ничего о конкретных делах, группах, коррупции, связанной с продажей мест на кладбищах и т. д.".

Между тем, продолжил основатель ФБК, под руководством Соболь было проведено восемь "совершенно предметных" расследований, так или иначе затрагивающих Пригожина. "Мы, конечно, не можем на 100 процентов утверждать, что за нападением стоят именно Пригожин и его люди, - оговорился Навальный. - Однако утверждаем, что эта версия должна быть рассмотрена в первую очередь".

Подозрения в адрес олигарха он пояснил тем, что "подобные нападения - почерк Пригожина". Ранее Фонтанка.Ру установила связь структур Пригожина с нападениями на оппозиционеров в Петербурге. Кроме того, Навальный напомнил, что олигарх связан и с частной военной компанией Вагнера. "То есть у Пригожина есть постоянный доступ к людям, зарабатывающим насилием и находящимся в серой правовой зоне", - заключил основатель ФБК.

В этой связи фонд Навального потребовал, чтобы дело о нападении на Мохова "было передано на тот уровень, где ему могут обеспечить нормальное расследование", "чтобы причастность к нападению Евгения Пригожина и связанных с ним лиц была проверена в первую очередь".

Соответствующие заявления ФБК в понедельник направил в СКР, ФСБ, а также лично Путину.