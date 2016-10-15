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Также: Право, Интернет, Общество | Персоны: Иван Павлов

новость Привет от фабричной девчонки

"Коммерсант": "Фабрику троллей" заподозрили в мошенничестве
15.10.2016
Людмила Савчук. Фото со страницы ВКонтакте
Людмила Савчук. Фото со страницы ВКонтакте
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Управление МВД по Приморскому району Петербурга усмотрело признаки мошенничества в действиях руководства ООО "Интернет-исследования", сообщает "Коммерсант". Эту компанию, занимающуюся публикацией платных политических комментариев и постов в интернете, называют "фабрикой троллей".

Полиция провела проверку по заявлению бывшей сотрудницы компании Людмилы Савчук, которая жаловалась на неполную выплату зарплаты, отсутствие трудового договора и другие нарушения. В действиях фирмы обнаружены признаки мошенничества. Материалы для возбуждения уголовного дела направлены в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

"В действиях руководства ООО "Интернет-исследования" усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК (мошенничество)", - говорится в письме начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Приморского района в районное следственное управление.

Руководитель "Команды 29" адвокат Иван Павлов считает, что шансы на возбуждение уголовного дела "весьма высоки".

Савчук работала на "фабрике троллей" в декабре 2014 - марте 2015 года. Ее поставили в отдел спецпроектов. Задачей работницы было писать как минимум пять постов на политические темы каждую 12-часовую смену. Список тем предоставляло руководство в начале каждой недели. Зарплата Савчук составляла 41 тысячу рублей. Официально сотрудница оформлена не была, а деньги за работу ей выдавали наличными.

Уволили Савчук, за то что она нарушила условия договора, который запрещает работникам обсуждать деятельность фирмы с третьими лицами. "Я общалась с журналистами, которые продолжали выяснять, что это за компания, и в итоге была уволена, - поясняла петербурженка. - Причем ни приказа, ни каких-то других бумаг я не видела".

В августе прошлого года Петроградский райсуд Петербурга постановил взыскать с фирмы "Интернет-исследования" 1 рубль компенсации морального вреда в пользу Савчук. Поводом для обращения в суд стало отсутствие официального трудового договора с и приказа о ее увольнении, а также невыплата ей зарплаты за февраль.

В "Команде 29" заявили тогда, что будет добиваться предоставления Савчук ряда внутренних документов "фабрики троллей", на получение которых она как бывшая сотрудница по закону имеет полное право. "Эти документы позволят пролить свет на внутреннюю кухню "фабрики" - например, мы рассчитываем узнать, платит ли ООО налоги", - пояснили в НКО.

"Фабрику троллей" связывают с миллиардером Евгением Пригожиным, которого называют "личным ресторатором Путина". 24 августа ФБК сообщал, что подозревает Пригожина в сговоре с целью извлечения дохода в особо крупном размере (часть 2 статьи 178 УК). Как показало расследование ФБК, шесть компаний-однодневок, связанных между собой и с Пригожиным, в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны. Тендеры, по данным ФБК, проводила дочерняя структура Минобороны ОАО "ГУ ЖКХ".

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15.10.2016

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