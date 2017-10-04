О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264464.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264464.html
Также: Право, НКО, Россия, Свобода слова, Интернет, Общество, Политика, СМИ | Персоны: Александр Верховский

новость Дело против центра "Сова" возвращено в прокуратуру

04.10.2017
Александр Верховский. Фото с личной ФБ-страницы
Александр Верховский. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Мировая судья 387-го участка Басманного района Москвы Наталия Чуканова вернула в столичную прокуратуру дела по статье 20.33 КоАП (нарушение законодательства о "нежелательных" организациях), возбужденные против информационно-аналитического центра "Сова" и его директора Александра Верховского. Сообщения о решениях, вынесенных еще 15 сентября, появилось в четверг на сайте центра.

Причиной стали недочеты в оформлении дел. В постановлениях о прокуратуры о возбуждении административных дел не указывалось, что действия, вменяемые "Сове" и Верховскому, не содержат признаков уголовного преступления, хотя такие указания были необходимы. Кроме того, не была описана объективная сторона "правонарушения" - чиновники не указали дату, время и место совершения вменяемых "Сове" и ее директору деяний.

О делах против "Совы" и Верховского стало известно 7 сентября. Центру грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а его директору - от 20 до 50 тысяч.

Претензии чиновников вызвало присутствие в разделе "О нас" на сайте "Совы" ссылок на интернет-ресурсы Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED) и института "Открытое общество" (Фонда Сороса), которые ранее в разное время были включены в список "нежелательных" организаций. Ссылки на эти сайты были приведены, поскольку NED и Фонд Сороса ранее выделяли средства "Сове"; на той же странице помещены ссылки на ресурсы и других бывших и нынешних партнеров центра.

Как следовало из сообщения "Совы", ее и Верховского обвиняют в нарушении подпункта 3 пункта 3 части 3.1 "закона подлецов". Эта норма запрещает распространять информационные материалы "нежелательных" организаций.

Верховский и представляющий интересы центра адвокат "Общественного вердикта" Алексей Лаптев во время визита в прокуратуру указали, что прямого запрета публиковать ссылки на сайты "нежелательных" НПО названное положение закона не содержит, а следовательно, привлечение к ответственности за такие публикации неправомерно. Однако чиновники эти аргументы не приняли.

Возбуждение административных дел "Сова" расценила "одновременно как форму давления и как явно расширительное толкование законодательства, касающегося распространения информации".

Однако после возбуждения дел "Сова", подчеркнув, что считает "проставление ссылок на их (доноров. - Ред.) сайты... простым следованием сетевому этикету", ссылки на ресурсы NED и Фонда Сороса все же удалила.

Как отмечалось, случай с "Совой" - как минимум второй прецедент подобного рода. 25 апреля 2016 года мировая судья 27-го участка Ленинского района Самары Галина Широбокова оштрафовала некоммерческое партнерство "Региональный центр инноваций" на 50 тысяч рублей за публикацию на его сайте ссылки на интернет-ресурс Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию, также включенного в список "нежелательных" НПО. Судья Ленинского райсуда Алевтина Семыкина отклонила апелляционную, а и.о. председателя Самарского облсуда Сергей Шкуров - надзорную жалобу на это решение.

Оставить комментарий Обсудить
04.10.2017
новость Новости по теме
07.09.2017 Центр "Сова" обвиняют в нарушении закона о "нежелательных" организациях →
04.09.2017 СМИ: В Совфеде готовится закон о "нежелательном поведении" →
27.07.2017 Замгенпрокурора: "Нежелательные" организации - угроза нацбезопасности →
06.07.2017 Из библиотек Архангельской области изымают подаренные Фондом Сороса книги →
03.07.2017 Черноморский фонд регионального сотрудничества включен в список "нежелательных" НПО →
22.06.2017 Центру "Сова" отказали в иске к Google, поданному в связи с законом о "праве на забвение" →
21.06.2017 Кубанский координатор ОР Антонова оштрафована по закону о "нежелательных" организациях →
03.05.2017 Суд признал законным включение центра "Сова" в реестр "агентов" →
21.02.2017 Суд оштрафовал центр "Сова" по закону об "иностранных агентах" →
Фото и Видео
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
30946
Play own
"Дело 26 марта": Борисову продлили арест
Реклама
Выбор читателей
новость Пленник ИГ служил в ЧВК Вагнера
Григорий Цуркану. Фото из соцсети "Мир тесен"
статья Отречение от пленных
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге В борьбе за джек-пот
383
новость В защиту министра
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
статья Россия подставляет щеки
новость Гвашев: инсульт из-за голодовки
Руслан Гвашев на 22-й день голодовки, 02.10.2017. Фото: kavkaz-uzel.eu
новость Новые крымские политзеки
УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Фото: krim.biz.ua
РЕКЛАМА
новость Бой в Курской области: детали
Али Демильханов (слева) и Арби Бантаев. Источник: ФБ-страница Юрия Бутусова
новость Россияне в плену ИГ
Григорий Цуркану (слева) и Роман Заболотний. Кадр видео Amaq
новость Навальный призвал к протестам
Алексей Навальный. Фото из личного твиттера
новость 26 марта: срок слегка уменьшили
Андрей Косых в суде, 09.08.2017. Фото: zona.media
новость ФСБ против Госпогранслужбы Украины
Ров на украино-российской границе в Сумской области. Кадр телеканала "Интер"
в блоге Дума и молитва
383
новость Лавров об отношениях с США
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Google против RT
В студии Russia Today. Фото: tvc.ru
новость Васильев возглавил Дагестан
Владимир Васильев. Фото: er.ru
новость Чечня поможет беженцам-рохинджа
Митинг в Грозном в поддержку рохинджа. Кадр трансляции
новость Джабраилова обвиняют в хулиганстве
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
в блоге Люди ваши - будут наши
383
новость ВС проигнорировал решение ЕСПЧ
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru