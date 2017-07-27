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Замгенпрокурора Александр Буксман назвал зарубежные некоммерческие организации "угрозой национальной безопасности" и распорядился активнее обращаться в суды для признания таких структур "нежелательными". Об этом чиновник заявил на полугодовой коллегии Генпрокуратуры, сообщает РБК.

Что чиновник имел в виду неясно, поскольку по закону Генпрокуратура самостоятельно во внесудебном порядке принимает такие решения, после чего Минюст добавляет организации в соответствующий реестр.

По словам Буксмана, работа по запрету "странных объединений, создающих угрозу национальной безопасности" особенно актуальна перед президентскими выборами.

В свою очередь генпрокурор Юрий Чайка на коллегии подчеркнул, что в России "нарабатывается практика" запрета международных и иностранных НКО, "угрожающих национальной безопасности". Чайка сказал, что сейчас под запретом десять таких организаций. Возможно, он оговорился: в перечне на сайте Минюста таких структур сейчас одиннадцать.

В июне Чайка заявлял, что Генпрокуратура проверяет на предмет признания нежелательными еще 22 иностранные структуры. Ранее в том же месяце он призвал усилить контроль над НКО, ограничив возможности для их зарубежного финансирования и наделив Минюст правом проводить внеплановые проверки организации. Также Чайка заявил о необходимости во внесудебном порядке блокировать сайты "нежелательных" структур.

Кроме того, Буксман призвал правоохранителей активнее выявлять и блокировать сайты с "экстремистскими призывами" и прекращать деятельности "экстремистских ячеек".

Буксман отметил, что за последние полгода в стране на 14 процентов сократилось число преступлений террористического характера, однако на 60 процентов выросло количество преступлений по статьям о содействии терроризму, вербовке в запрещенные организации и финансировании терроризма. Кроме того выросло число случаев создания террористических организаций и участия в них, а таке призывов к экстремизму. При этом всего в России за полгода было выявлено

26 апреля Генпрокуратура признала две зарегистрированные в Великобритании структуры Михаила Ходорковского - "Открытю Россию" и общественное сетевое движения "Открытая Россия" - "нежелательными организациями". На другой день Минюст включил обе организации в соответствующий список.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подчеркивал, что российская "Открытая Россия" в число "нежелательных" не включена.

Понятие "нежелательных в России" организаций было введено в законодательство в мае 2015 года, с принятием соответствующего закона. Иностранные и международные НПО, признанные "нежелательными", не имеют права переводить в Россию деньги, реализовывать в стране программы и открывать свои представительства. Также запрещено распространение информационных материалов таких организаций.

За участие в деятельности "нежелательной" НПО предусмотрены штрафы: от 5 тысяч до 15 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 50 тысяч - для должностных лиц и от 50 тысяч до 100 тысяч для юридических лиц. Повторное привлечение по этой статье КоАП в течение года чревато уже уголовной ответственностью - в УК введена соответствующая статья 284.1. За руководство деятельностью "нежелательной" НПО в России сразу предполагается уголовная, а не административная ответственность.