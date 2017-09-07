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Также: Право, НКО, Россия, Свобода слова, Интернет, Общество, Политика, СМИ | Персоны: Александр Верховский

новость Центр "Сова" обвиняют в нарушении закона о "нежелательных" организациях

07.09.2017
Александр Верховский. Фото с личной ФБ-страницы
Александр Верховский. Фото с личной ФБ-страницы
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Прокуратура Москвы оформила на информационно-аналитический центр "Сова" и его директора Александра Верховского протоколы по статье 20.33 КоАП (нарушение законодательства о "нежелательных" организациях). Об этом сообщается на сайте центра.

"Сове" грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, Верховскому - от 20 до 50 тысяч. Один из протоколов направят мировому судье 387-го участка Басманного района Наталии Чукановой; кто будет рассматривать второй протокол, пока не известно.

Претензии чиновников вызвало присутствие в разделе "О нас" на сайте "Совы" ссылок на интернет-ресурсы Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED) и института "Открытое общество" (Фонда Сороса), которые ранее в разное время были включены в список "нежелательных" организаций. Ссылки на эти сайты были приведены, поскольку NED и Фонд Сороса ранее выделяли средства "Сове"; на той же странице помещены ссылки на ресурсы и других бывших и нынешних партнеров центра.

Как следует из публикации, "Сову" и Верховского обвиняют в нарушении подпункта 3 пункта 3 части 3.1 "закона подлецов". Эта норма запрещает распространять информационные материалы "нежелательных" организаций.

Верховский и представляющий интересы центра адвокат "Общественного вердикта" Алексей Лаптев во время визита в прокуратуру 7 сентября указали, что прямого запрета публиковать ссылки на сайты "нежелательных" НПО названное положение закона не содержит, а следовательно, привлечение к ответственности за такие публикации неправомерно. Однако чиновники эти аргументы не приняли.

Возбуждение административных дел "Сова" расценила "одновременно как форму давления и как явно расширительное толкование законодательства, касающегося распространения информации".

В сообщении также отмечается: "Центр "Сова" никогда не скрывал своих доноров, а проставление ссылок на их сайты считал простым следованием сетевому этикету, так как линк лишь создает возможность ознакомления с материалом, но не распространяет его непосредственно. Однако в сложившейся ситуации центр "Сова" вынужден удалить эти линки".

Действительно, по состоянию на 13:40 четверга ссылки на сайты NED и Фонда Сороса в разделе "О нас" оказались удалены, хотя названия в списке партнеров остались. По неизвестной причине на странице отсутствует и ссылка на фонд Liberty Road, хотя он в перечень "нежелательных" организаций не включен.

"Сова" отмечает также, что как минимум один подобный прецедент уже был. 25 апреля 2016 года мировая судья 27-го участка Ленинского района Самары Галина Широбокова оштрафовала некоммерческое партнерство "Региональный центр инноваций" на 50 тысяч рублей за публикацию на его сайте ссылки на интернет-ресурс Американо-российского фонда по экономическому и правовому развитию, также включенного в список "нежелательных" НПО. Судья Ленинского райсуда Алевтина Семыкина отклонила апелляционную, а и.о. председателя Самарского облсуда Сергей Шкуров - надзорную жалобу на это решение.

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07.09.2017
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