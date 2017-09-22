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новость Генпрокуратура обнаружила рабский труд заключенных

22.09.2017
Швейный цех ИК-7 в Мордовия. Фото: info-rm.com
Швейный цех ИК-7 в Мордовия. Фото: info-rm.com
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В 36 российских регионах выявлены случаи привлечения заключенных к труду без зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Также ни в одном из проверенных прокурорами субъектов Федерации не исполняются в полном объеме требования об обязанности каждого осужденного трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений. Одной из причин такой ситуации в Генпрокуратуре называют недостаточный контроль "за эффективностью деятельности подчиненных" со стороны руководителей территориальных органов ФСИН и должностных лиц центрального аппарата.

Несоблюдение сотрудниками ФСИН требований законодательства об охране труда и о технике безопасности в ряде регионов привели к несчастным случаям на производстве среди заключенных, в том числе со смертельным исходом. В 2015 году было зарегистрировано 16 случаев гибели осужденных, в 2016 году - 10, а в первом полугодии этого года - пять.

За последние два с половиной года прокуроры при проверках исправительных колоний выявили свыше 37 тысяч нарушений законов при привлечении осужденных к труду. Внесено более тысячи актов прокурорского реагирования.

О случаях неоплачиваемого труда заключенных сообщалось неоднократно. Так, в мае отбывающий наказание в пермской ИК-1 токарь Евгений Пластинин заявил, что администрация колонии заставляла его бесплатно изготавливать металлические полусферы для трубопроводов по заказу ООО "Досфер". По словам заключенного , начальник колонии Игорь Чурсин - друг директора "Досфера". Кроме того, Пластинина принуждают работать на ручных станках без защиты, на которых такие детали изготавливать нельзя.

Пластилин один раз попробовал отказаться от работы. За это его 12 часов продержали в одиночной камере, а потом Чурсин пригрозил "раскрутить" заключенного в случае жалоб. Осужденный пытался жаловаться на принуждение к труду в прокуратуру. Из ведомства ответили, что никаких работ Пластинин не выполнял. По словам заключенного, прокуратура защищает интересы начальника колонии.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минюст разработал проект поправок в УК, позволяющих привлекать осужденных к работам на объектах госкорпораций и госкомпаний. Речь шла о тех заключенных, кому в качестве наказания назначены обязательные, исправительные и принудительные работы.

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22.09.2017
в блоге Блоги
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Алексей Козлов 23.07.2014
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