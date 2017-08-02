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новость Против начальника кемеровского УФСИН Антонкина открыто дело о взятке

02.08.2017
Константин Антонкин. Фото: 42.fsin.su
Константин Антонкин. Фото: 42.fsin.su
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Против начальника УФСИН по Кемеровской области генерал-майора внутренней службы Константина Антонкина возбуждено дело о взяточничестве. Об этом сообщает СКР, не указывая имени подозреваемого.

48-летнему Антонкину вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в 2012 году фсиновец предложил директору некоей строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на разработку проектной документации для ремонта СИЗО. Цена контракта составляла около 60 миллионов рублей. За содействие Антонкин потребовал оформить в его собственность выбранный им земельный участок и построить там дом. Бизнесмен ответил согласием, и начальник главка "убедил директора строительного управления ФСИН" заключить контракт с этой фирмой, заявляет СКР.

Однако в дальнейшем, говорится в публикации, о взятке стало известно областному УФСБ. Сейчас СКР проводит обыски с изъятием документов и допросы свидетелей.

Сам Антонкин, как позволяет заключить сообщение, задержан. Ему готовятся предъявить обвинение. Также, заявляет СКР, "решается вопрос" об избрании фсиновцу меры пресечения. На какой именно мере пресечения будет настаивать ведомство, не уточняется.

3 июля бывший замначальника УФСИН по Владимирской области полковник внутренней службы Игорь Ялкаев был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по делу об откатах и открытии фиктивного цеха в колонии. Как утверждалось, он получил от одного бизнесмена откат 1,5 миллиона рублей, от другого требовал свыше 4,7 миллиона, а также нецелевым образом потратил более 12,3 миллиона рублей бюджетных средств.

В ноябре 2016 года ряд крупных кемеровских чиновников, в том числе двое вице-губернаторов, были задержаны по делу о вымогательстве акций на сумму более 1 миллиарда рублей. В числе задержанных оказался начальник областного главка СКР Сергей Калинкин. Он стал одним из немногих фигурантов, отправленных не под домашний арест, а в СИЗО.

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02.08.2017
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