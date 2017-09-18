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В Тульской области задержан первый замначальника регионального УФСИН полковник внутренней службы Всеволод Снурницын. Об этом сообщает областной главк СКР.

41-летнему Снурницыну вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Дело возбудили ранее 18 сентября. Как утверждается, Снурницын получил от некоего осужденного за мошенничество 300 тысяч рублей за содействие замене реального срока более мягким наказанием, а также за создание облегченных условий в колонии. Сумма 300 тысяч, отмечает СКР, была лишь частью взятки - в дальнейшем Снурницын должен был получит от заключенного еще 1 миллион рублей.

Квалификация дела при такой фабуле вызывает вопросы. Особо крупным размером взятки кодекс признает сумму, превышающую 1 миллион рублей. За сумму 300 тысяч можно вменить лишь пункт "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере; от 7 до 12 лет). Если же речь идет о приготовлении к получению взятки либо покушении на это преступление, то часть 6 статьи 290 должна быть вменена соответственно через часть 1 или 3 статьи 30 УК; при этом за приготовление к преступлению нельзя назначить больше половины, а за покушение - больше трех четвертей максимального срока.

На какой мере пресечения для подозреваемого будет настаивать СКР, в публикации не уточняется.

Сообщения об уголовных делах против высокопоставленных фсиновцев появляются периодически. Так, 3 июля бывший замначальника владимирского УФСИН полковник Игорь Ялкаев был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по делу об откатах и открытии фиктивного цеха в колонии. В начале августа стало известно, что дело о взяточничестве открыто против начальника кемеровского УФСИН генерал-майора Игоря Антонкина.

13 сентября замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Олег Коршунов был задержан по подозрению в причастности к хищениям при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Петербурге. На другой день фсиновца арестовали.