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новость Заключенный пермской ИК-1 заявил о рабском труде для завода "Транснефти"

15.05.2017
Евгений Пластинин. Кадр из видеообращения
Евгений Пластинин. Кадр из видеообращения
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Отбывающий наказание в пермской ИК-1 токарь Евгений Пластинин заявил, что администрация колонии заставляла его бесплатно изготавливать детали для трубопроводов для тюменского завода "Транснефти". Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на помощника председателя межрегиональной правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Антона Дроздова.

Пластинин записал видеообращение, в котором рассказал о своей ситуации. По его словам, он один в колонии изготавливает металлические полусферы для трубопроводов по заказу ООО "Досфер", которое является подрядчиком тюменского завода "Транснефти". Клеймо этого завода, по утверждению заключенного, ставится на готовую продукцию. В прошлом году Пластинин сделал 80 таких полусфер, но денег за них не получил, а сейчас работает под угрозой перевода в помещение камерного типа (ПКТ). По словам Пластинина, начальник колонии Игорь Чурсин - друг директора "Досфера" Сергея Кирюха.

По словам Пластинина, в начале марта начальство колонии приказало ему сделать к концу апреля 210 полусфер. Как утверждает осужденный, заказ невозможно выполнить за такое короткое время. Кроме того, Пластинина принуждают работать на ручных станках без защиты, на которых такие детали изготавливать нельзя.

Пластинин один раз попробовал отказаться от работы. За это его 12 часов продержали в одиночной камере, а потом Чурсин пригрозил "раскрутить" заключенного, если тот будет жаловаться.

В начале мая заключенный не стал изготавливать оставшиеся от заказа 10 сфер. После этого ему предложили оплатить заказ задним числом, от чего он отказался. Вскоре с Пластининым провели беседу с участием "местных тюремных авторитетов" о негативных последствиях "общения с правозащитниками". 12 мая осужденному снова предложили оплатить работу, на этот раз "продуктовыми карточками", от чего Пластинин также отказался.

Осужденный пытался жаловаться на принуждение к труду в прокуратуру. Из ведомства ответили, что никаких работ Пластинин не выполнял. По словам заключенного, прокуратура защищает интересы начальника колонии.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минюст разработал проект поправок в УК, позволяющих привлекать осужденных к работам на объектах госкорпораций и госкомпаний. Речь шла о тех заключенных, кому в качестве наказания назначены обязательные, исправительные и принудительные работы.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
15.05.2017
в блоге Блоги
21684
Алексей Козлов 23.07.2014
в блоге Зеки на крымской стройке
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