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новость И вот тебе, Коршунов, награда

Замдиректора ФСИН Коршунов задержан по делу о растрате в "Крестах-2"
13.09.2017
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
Олег Коршунов. Фото: fsin.su
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Сотрудники ФСБ задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта Олега Коршунова. Об этом сообщает "Новая газета".

В задании ФСИН и по месту жительства Коршунова прошли обыски. Замдиректора ФСИН подозревают в причастности к хищениям при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Петербурге, сообщили источники издания. По их словам, до конца недели пройдет еще ряд следственных действий в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН.

Задержание Коршунова проводили сотрудники управления "М" ФСБ, занимающегося контрразведывательным обеспечением правоохранительной системы.

Проведение обысков у замглавы ФСИН подтвердили источники Интерфакса. "В среду рано утром в квартире Коршунова начались обыски в рамках уголовного дела о растрате", - сказал источник. По его словам, Коршунов планировал увольняться из органов уголовно-исполнительной системы на пенсию, сейчас он находится в отпуске. Рапорт об увольнении генерал подал еще в июле.

Во ФСИН Коршунов служил с 2013 года, возглавлял финансово-экономическое управление. Весной 2014 года он стал заместителем директора ведомства, курировал строительный и финансовый блоки. Коршунов неоднократно заявлял, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных.

В августе Фонтанка.Ру сообщала, что Коршунова могут уволить из ФСИН. Причиной, по данным издания, мог стать скандал вокруг строительство изолятора "Кресты -2".

Следственный изолятор "Кресты-2" строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Генподрядчик строительства ОАО "Генеральная строительная корпорация" и субподрядчик ООО "Петроинвест" подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

В ночь на 3 марта во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные расстреляли машину подполковника петербургского управления ФСИН Николая Чернова. Офицер получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот. 7 марта Чернов скончался в госпитале.

Вечером 5 марта по подозрению в организации покушения был задержан начальник Чернова, полковник ФСИН Сергей Мойсеенко. Суд поместил его под стражу. Во ФСИН Мойсеенко руководил управлением капитального строительства, которое, в частности, отвечало за сооружение СИЗО "Кресты-2". Чернов также курировал этот проект. Кроме того, был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков, который руководил бригадами на строительстве изолятора. По версии следствия, Садыков по заказу Мойсеенко застрелил Чернова. 1 сентября суд арестовал еще одного фигуранта дела, Игоря Захарова. Его подозревают в передаче Садыкову оружия для убийства Чернова.

9 марта СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке дороги к строящемуся СИЗО. Дорога к изолятору построена так и не была, а "неустановленные лица" похитили не менее 12,2 миллиона рублей, отметили в СКР. 18 марта был задержан бывший гендиректор ОАО "Генеральная строительной корпорация" Виктор Кудрин. Его обвиняют в хищении 56 миллионов рублей при строительстве "Крестов-2".

31 августа стало известно, что Мойсеенко инкриминируют также получение взятки. По версии следствия, в марте 2010 года он предложил Руслану Хамхокову, генеральному директору одного из подрядчиков строительства СИЗО ООО "Петроинвест", подписать акты о якобы выполненных работах. В качестве вознаграждения он потребовал от коммерсанта не менее 10 процентов от каждого перечисления денег на счета компании. С марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей. Хамхоков задержан, ему вменяют дачу взятки.

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13.09.2017
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