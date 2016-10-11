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новость Стройка за поведение

Осужденных хотят привлечь к работе на объектах госкорпораций
11.10.2016
Минюст России. Фото: minjust.ru
Минюст России. Фото: minjust.ru
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Минюст разработал проект поправок в Уголовный кодекс, которые позволяют привлекать осужденных к работе на объектах госкорпораций и госкомпаний. Об этом сообщает РБК.

Речь идет об осужденных к обязательным, исправительным и принудительным работам. Поправки вносятся в статьи 49, 50 и 53.1 УК, которые регламентируют отбывание этих видов наказаний.

Относительно обязательных и исправительных работ говорится, что перечень объектов, на которые будут отправлять осужденных, устанавливается правительством. Что касается принудительных работ, то предлагается разрешить их отбывание вне исправительных центров, но лишь на объектах, имеющих специально оборудованные общежития. Таким образом, препятствий к отправке осужденных на объекты госкорпораций и госкомпаний при условии наличия там специализированных общежитий нет и в этом случае.

Обязательные работы выполняются осужденным в свободное от основной работы время. Объекты работы определяют местные власти по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией. Как правило, осужденные бесплатно выполняют обязанности санитаров, дворников, разнорабочих и т. п. Продолжительность обязательных работ - от 60 до 400 часов; при этом гражданина нельзя привлекать к ним больше чем на 4 часа в сутки.

Исправработы осужденные отбывают по основному месту работы. Если же гражданин не трудоустроен, местные власти отправляют его на объект, выбранный по согласованию с УИИ. При этом объект должен находиться в районе места жительства осужденного. Продолжительность исправработ - от двух месяцев до двух лет. Во время отбывания наказания из зарплаты осужденных удерживается в доход государства от 5 до 15 процентов.

Принудработы вводятся в России с 1 января 2017 года как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести или тяжкие преступления, совершенные впервые. Согласно действующему законодательству осужденные к такому наказанию должны жить в исправительных центрах.

Как заметила РБК преподаватель экономфака МГУ Олеся Костенко, специализирующаяся на исследовании экономики ФСИН, использование труда осужденных на объектах госкорпораций и госкомпаний существенно удешевит стоимость работ, поскольку расходы на зарплату составляют 65 процентов затрат любой крупной стройки. В то же время эффективность такой схемы для государства неочевидна. Во-первых, пояснила эксперт, непонятно, будет ли ФСИН получать деньги за предоставление рабочей силы. Во-вторых, неясно, сколько человек удастся привлечь к работе на этих объектах: далеко не каждый осужденный способен физически вынести ее.

Кроме того, добавила Костенко, осужденные будут получать за свою работу зарплату ниже рыночной, а это значит, что проект Минюста "подводит правовую базу под желание эксплуатировать трудовые ресурсы". "До того момента, пока труд заключенных регулируется Уголовно-исполнительным, а не Трудовым кодексом, все инициативы в этой сфере - попытки найти способы для эксплуатации труда осужденных", - подчеркнула эксперт.

В мае 2015 года депутат Госдумы единорос Александр Хинштейн подготовил проект поправок в УИК, позволяющих трудоустраивать граждан, осужденных к принудработам и к срокам в колониях-поселениях, на предприятиях вдали от исправительных центров и колоний в пределах региона отбывания наказания. В частности, единорос предложил использовать труд осужденных на стройках к чемпионату мира по футболу 2018 года и в лесной промышленности.

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый одобрил инициативу. По словам тюремщика, идею поддержала и тогдашний омбудсмен Элла Памфилова.

В июле 2014 года замдиректора ФСИН Олег Коршунов заявил, что при строительстве моста через Керченский пролив будет использоваться труд заключенных. "Нужно будет делать железобетон, заниматься металлообработкой, - заметил фсиновец. - Мы в состоянии помочь и рассчитываем, что будут большие заказы, поэтому намерены подключить к их реализации колонии всего юга России".

Коршунов добавил, что около 200 заключенных колоний-поселений уже привлечены к благоустройству окрестностей Сочи после Олимпиады. При этом, признал он, заработки осужденных ниже МРОТ.

В мае нынешнего года на сайте госзакупок был опубликован заказ на "предоставление рабочей силы осужденных" для строительства нового СИЗО в аннексированном Симферополе. Заказчиком выступило 23-е строительное управление ФСИН. Для работ требовалось 60 осужденных. Сроком поставки "товара" был указан май - декабрь 2016-го. Максимальная цена контракта и подрядчик не уточнялись.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2016
в блоге Блоги
21684
Алексей Козлов 23.07.2014
в блоге Зеки на крымской стройке

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