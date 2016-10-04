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новость В России с 2017 года начнут применять новый вид уголовного наказания

04.10.2016
Промзона уфимской ИК-3 (мебельный комбинат). Фото: wikimapia.org
Промзона уфимской ИК-3 (мебельный комбинат). Фото: wikimapia.org
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С 1 января 2017 года в России начнет применяться новый вид наказания - принудительные работы. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

По его словам, "это еще одна альтернатива лишению свободы". "Принудительные работы и нахождение в исправительных центрах можно сравнить с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в общежитиях. Есть лишь несколько ограничений - они не смогут самостоятельно выбирать работу, без разрешения администрации покинуть исправительный центр", - пояснил Максименко.

Других ограничений, по его словам, нет: осужденные живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было никаких нарушений, могут проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится исправительный центр.

После приговора суда осужденный самостоятельно едет в исправительный центр, где работает по трудовому договору. Он может пользоваться мобильным телефоном и интернетом, а заболев - обращаться к врачам по медицинскому полису. Предусмотрено право на отпуск в 18 дней после первых 6 месяцев работы. По решению суда, из зарплаты осужденного в доход государства будет удерживаться от 5 до 20 процентов, кроме того, он будет возмещать расходы по проживанию в общежитии и оплату по искам о возмещении ущерба.

С 1 января 2017 года ФСИН откроет первые четыре исправительных центра на базе реформируемых колоний в Тюменской области (Ишим), Ставропольском крае (Георгиевск), Тамбовской области (поселок Зеленый) и в Приморском крае (Уссурийск). Кроме того, ФСИН откроет участки для осужденных к принудительным работам в Башкирии (Уфа), Забайкальском крае (Краснокаменск), Самарской области (Волжский), Смоленской (Анохово), Архангельской (Североонежск), Новосибирской областях (Новосибирск) и в Карелии (Сегежа).

"Уже на первом этапе возможностью применения этого вида наказания будут охвачены все федеральные округа - появятся 896 мест для осужденных к этому новому виду наказания, - пояснил Максименко. - Затем планируем их открывать в тех регионах, где больше всего готовы обеспечить осужденных работой".

Новый вид наказания еще в конце 2011 года был включен в Уголовный кодекс, но до сих пор не применялся. Оно предусмотрено в 186 статьях УК - почти по всем видам нетяжких преступлений как альтернатива колонии, также может применяться к лицам, совершившим тяжкое преступление впервые (за исключением наркопреступлений). Не может назначаться несовершеннолетним, инвалидами I или II группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим детей до трех лет, а также достигшим пенсионного возраста и военнослужащим.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
04.10.2016

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