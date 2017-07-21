О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.262731.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.262731.html
Также: Право, Религия, История, Культура, Регионы, Общество, Россия, Политика | Персоны: Борис Вишневский

новость Поглядев в святцы

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу на передачу Исаакия РПЦ
21.07.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Реклама

Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Постановление опубликовано на сайте КС.

Заявители, депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц, оспаривали положение закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" о порядке оспаривания в суде такой передаче.

До обращения в КС инициативная группа в количестве 20 человек, в том числе заявителей, пыталась через суды общей юрисдикции отменить распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, подготовившего предложения по передаче Исаакия РПЦ. Заявители сочли нарушенными свои права на доступ к культурным ценностям.

"Не вторгаясь в фактические обстоятельства конкретного дела и не оценивая вынесенные судебные решения, КС тем не менее признал, что оспариваемая норма права граждан не нарушает и они не лишены судебной защиты", - говорится в определении суда. В КС согласились с мнением судов общей юрисдикции, что распоряжение городских властей не порождало непосредственно передачу собора, а было лишь предварительным планом. При этом признано, что само решение органа власти о передаче Исаакия РПЦ в перспективе может стать предметом судебного спора, в ходе которого граждане будут иметь возможность заявить свои права.

Заявление в КС Вишневский и Шапчиц подали 3 июня. "Оспаривается ряд статей федерального закона 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия", – отметил тогда Вишневский.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга о подготовке плана мероприятий, в соотвествии с которыми Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно было утвердить городское заксобрание. Однако депутаты, большинство из которых составляют единоросы, перенесли рассмотрение вопроса на осень.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
21.07.2017
новость Новости по теме
28.06.2017 Заксобрание Петербурга отказало в проведении референдума о судьбе Исаакия →
27.06.2017 В Исаакиевском соборе увеличится количество богослужений →
15.06.2017 Директором музея "Исаакиевский собор" назначили искусствоведа Мудрова →
03.06.2017 Защитники музея "Исаакиевский собор" подали жалобу в Конституционный суд →
31.05.2017 Директор музея "Исаакиевский собор" ушел в отставку →
25.05.2017 В Петербурге хотят провести референдум об отзыве депутатов - противников передачи Исаакия →
17.05.2017 Заксобрание Петербурга сняло с повестки вопрос о референдуме по Исаакию →
27.04.2017 РБК: О передаче Исаакия РПЦ договорились Путин и патриарх →
26.04.2017 Петербургские депутаты не стали включать в повестку вопрос о референдуме по Исаакию →
19.04.2017 Генпрокуратуру попросили проверить законность передачи РПЦ музейных объектов →
Фото и Видео
30434
Play own
Диалоги об абортах
30433
Play own
Дело Туровского: избит и оштрафован
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30296
Play own
"Дело 26 марта": арест Дмитрия Борисова
Реклама
Выбор читателей
новость Зимовец: 2,5 года. ВИДЕО
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
статья Бегом из России
Виталий Портников
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Благородный Михалков
383
РЕКЛАМА
новость Спайсер ушел в отставку
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
новость Siemens уходит из России
Завод "Сименс - технологии газовых турбин" под Петербургом. Источник: abnews.ru
новость Интернету закрутили гайки
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
в блоге Корысти ради
383
в блоге Доброе слово вождя
383
новость Учитель: "Матильду" править не буду
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дочь Немцова обжаловала приговор
Жанна Немцова с отцом. 2014 год. Фото из ФБ Бориса Немцова
новость Глава ЦРУ о русской угрозе
Майк Помпео. Фото: cia.gov
новость День рождения с Путиным
Владимир Путин дарит Людмиле Алексеевой гравюру с крымским пейзажем. Фото пресс-службы Кремля
новость Богатова отпустят из СИЗО
Дмитрий Богатов (слева) в суде, 7 апреля 2017. Фото: Дима Швец / Медиазона
новость Увольнение из-за скандала с Siemens
Роман Филиппов. Фото: power-m.ru
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость ExxonMobil оштрафовали за Сечина
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость За осквернение родины
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
новость Пичугина повторно не помиловали
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru