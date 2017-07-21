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Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Постановление опубликовано на сайте КС.

Заявители, депутат заксобрания Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц, оспаривали положение закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" о порядке оспаривания в суде такой передаче.

До обращения в КС инициативная группа в количестве 20 человек, в том числе заявителей, пыталась через суды общей юрисдикции отменить распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга, подготовившего предложения по передаче Исаакия РПЦ. Заявители сочли нарушенными свои права на доступ к культурным ценностям.

"Не вторгаясь в фактические обстоятельства конкретного дела и не оценивая вынесенные судебные решения, КС тем не менее признал, что оспариваемая норма права граждан не нарушает и они не лишены судебной защиты", - говорится в определении суда. В КС согласились с мнением судов общей юрисдикции, что распоряжение городских властей не порождало непосредственно передачу собора, а было лишь предварительным планом. При этом признано, что само решение органа власти о передаче Исаакия РПЦ в перспективе может стать предметом судебного спора, в ходе которого граждане будут иметь возможность заявить свои права.

Заявление в КС Вишневский и Шапчиц подали 3 июня. "Оспаривается ряд статей федерального закона 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия", – отметил тогда Вишневский.

30 декабря вышло распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга о подготовке плана мероприятий, в соотвествии с которыми Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. В январе - феврале в Петербурге прошел целый ряд протестных акций, в том числе несогласованных, против передачи здания клирикам.

28 марта городской избирком зарегистрировал инициативную группу по проведению референдума о судьбе Исаакия. Решение избиркома должно было утвердить городское заксобрание. Однако депутаты, большинство из которых составляют единоросы, перенесли рассмотрение вопроса на осень.

27 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и РПЦ сообщил, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ договорились Владимир Путин и патриарх Кирилл на декабрьской встрече. По сведениям РБК, окончательное решение о передаче собора было принято на закрытой встрече патриарха Кирилла с петербургским губернатором Георгием Полтавченко во время визита предстоятеля РПЦ в Петербург с 17 по 19 декабря.