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новость Заксобрание Петербурга отказало в проведении референдума о судьбе Исаакия

28.06.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Заксобрание Петербурга отказалось утвердить проведение городского референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом сообщает Фонтанка.Ру. За референдум проголосовали лишь 10 депутатов, против - 28.

Единоросы, составляющие большинство депутатов, заявляли, будто вопрос, вынесенный на референдум, противоречит законодательству. В частности, они настаивали на том, что вопросы передачи государственной собственности религиозным организациям относятся к ведению федеральных властей, а потому не могут быть предметом регионального референдума.

Также единоросы указывали, что государственные музеи могут быть как региональными, так и федеральными, тогда как в вопросе, вынесенном на референдум, не уточнялось, о каких именно музеях идет речь.

Наконец, они отмечали, что "возможность проведения религиозных обрядов и церемоний", упомянутая в формулировке вопроса, - понятие неопределенное и в законодательстве отсутствующее. Из-за этого, заявляли единоросы, неясно, какой орган должен обеспечить проведение религиозных обрядов.

Эти же претензии высказывали и юристы заксобрания.

Депутаты - сторонники референдума замечания единоросов отвергали. Яблочник Михаил Амосов заявлял, что все необходимые определения в законодательстве уже есть, а юридическая служба занимается казуистикой. В свою очередь, Оксана Дмитриева из Партии роста указывала, что передача Исаакия регулируется не законом о религиозных объединениях, а нормативом о деятельности музеев.

Заявка о проведении референдума была подана в горизбирком 28 февраля. В инициативную группу вошли 22 человека, в том числе шесть депутатов заксобрания от "Яблока", "Справедливой России" и Партии роста, представители Петербургского союза ученых, Российского союза работников культуры и градозащитники.

На голосование предлагалось вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?".

28 марта горизбирком зарегистрировал инициативную группу. Дальнейшее решение должно было принять как раз заксобрание. Однако рассмотрение вопроса откладывалось несколько раз. Нынешнее решение по заявке инициативной группы вынесено лишь с четвертого раза.

Накануне новый директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Юрий Мудров заявил, что музей и Петербургская епархия намерены скорректировать соглашение о сотрудничестве, увеличив число праздничных богослужений в Исаакии.

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28.06.2017
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