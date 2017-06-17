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Сотрудник Росгвардии Юрий Посаженников обратился в полицию с заявлением о том, что во время акции 12 июня неизвестный ударил его по спине, отчего омоновец "упал и повредил левую руку". Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел возле здания "Известий" на Тверской улице. "По подозрению в преступлении сотрудники центра "Э" задержали 29-летнего уроженца Чечни", - рассказал источник. Мужчину также подозревают в том, что во время митинга он бросил в толпу взрывпакет. По факту нападения на омоновца проводится проверка. По второму эпизоду возбуждено дело по статье 213 УК (хулиганство). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

О возбуждении дела по факту использования взрывпакета и задержании подозреваемого сообщалось уже на следующий день после акции. Однако тогда задержанного называли уроженцем Дагестана.

В четверг в Петербурге по делу о нападении на полицейского во время акции 12 июня задержали 17-летнего активиста "Молодежного Яблока" Дмитрия Мякшина. После допроса в СКР его отпустили под подписку о невыезде. От дачи показаний Мякшин отказался. Как утверждается, молодой человек ударил силовика кулаком в лицо и выбил ему зуб. Сам Мякшин рассказывает, что на Марсовом поле на него набросились шестеро силовиков, и один споткнулся и упал, из-за чего и потерял зуб.

В пятницу судья Басманного райсуда Москвы Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следствия и отправила под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина. Его обвиняют в распылении из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивого газа раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз. Как утверждалось, ему потребовалась медицинская помощь. Галяшкин также отказался давать показания. Обоих молодых людей обвиняют по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Кроме того, в пятницу первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов заявил, что во время протестной акции Петербурге 12 июня омоновец получил удар ножом. "Только средства защиты позволили ему остаться невредимым", - сказал Меликов. Есть ли задержанные или подозреваемые в этом нападении, он не уточнил.

Вечером 12 июня Фонтанка.Ру сообщала, что полиция изучает видео эпизода о нападении на омоновца у памятника Жертвам революции на Марсовом поле. Сообщалось, что во время задержаний один из демонстрантов приблизился сзади к омоновцу, одетому в бронежилет, ударил его кулаком в спину, и отбежал. Оперативник в гражданском, снимавший задержания на камеру, погнался за протестующим, но упал, споткнувшись о чью-то ногу. Издание не исключало, что подножку силовику подставили намеренно.