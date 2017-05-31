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Фигурант "дела 26 марта" Дмитрий Крепкин полностью отказался от признания вины. Об этом он заявил на заседании Мосгорсуда, сообщает корреспондент "Граней".

Суд рассматривал апелляционную жалобу на арест Крепкина. На заседании политзек заявил, что при задержании на антикоррупционной акции его избили. В травмпункте у Крепкина зафиксировали кровоподтеки по всему телу, он получил не менее шести ударов. Адвокат Ильнур Шарапов намерен подать в связи с этим заявление в СКР.

Крепкина обвиняют в том, что он ударил омоновца Звонарева по ноге. Защита настаивает на том, что удар пришелся не по ноге, а по дубинке омоновца. На видеозаписи, легшей в основу обвинения, сам удар не виден, а сама запись плохого качества. Сам потерпевший не обращался к медикам и не писал рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако в своих показаниях Звонарев утверждает, что испытал от удара "сильную физическую боль".

Кадр видеозаписи, легшей в основу обвинения Крепкина:

16 мая Крепкин был задержан. 18 мая судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь арестовала Крепкина на два месяца. Назначенный адвокат Олег Бутин убеждал арестованного сознаться в нападении на омоновца, уверяя, что в таком случае ему дадут год колонии-поселения, а из колонии "за хорошее поведение", возможно, освободят и через полгода.

О деле в отношении Крепкина стало известно 24 мая, после того как мать политзека обратилась в международную правозащитную группу "Агору". Как и остальным фигурантам "дела 26 марта", Крепкину предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

24 мая политзека посетил вступивший в дело адвокат "Агоры" Шарапов. По его словам, Крепкин понимал, что бить полицейского нельзя, так как это чревато обвинением. "Говорит, что увидел, как полицейские схватили мужчину, который просто стоял. Тогда Дмитрий попытался вступиться за него, обратился к полицейскому и схватил его за форму, но тут же отпустил. В этот момент на него замахнулся дубинкой второй полицейский. Дмитрий отошел, но затем ударил ногой по дубинке, словно мстил ей", - рассказал адвокат.

"Задержали после появления некой видеозаписи. Ролик снят со спины, видно, что я придержал одного сотрудника, а второго ударил по палке, хотя следователи утверждают, что по бедру, - рассказал сам политзек. - Виновным себя не считаю, но частично признал вину, написал, что не бил никого, остальное правда. Я внимание хотел привлечь, сначала задерживали активных, а потом начали всех подряд - ну и спонтанно все это вышло".

"26 марта я не считаю митингом. Это было мирное шествие, решил поучаствовать, посмотрев фильм "Он вам не Димон", который показался мне убедительным. Ни транспарант ни лозунгов у меня не было, мне казалось это лишним. Что возмутило? Коррупция и умалчивание. Хотелось ответ услышать от властей: либо это вранье, либо какие-то меры против (премьера Дмитрия) Медведева, - сказал Крепкин. - Шествие было спокойное, но полицейские стали делить участки на группы и разгонять, а потом все это произошло".

Крепкину 32 года. Он уроженец Харькова, гражданин России. Крепкин окончил Московский техникум космического приборостроения. До ареста он работал мастером по ремонту оборудования. Крепкин вегетерианец, увлекается сноубордингом. В протестной акции участвовал впервые.

Четверо других фигурантов дела были арестованы в конце марта - середине апреля. Это 39-летний столяр Александр Шпаков, 32-летний строитель Станислав Зимовец, 28-летний актер Юрий Кулий и 30-летний грузчик Андрей Косых. Все четверо по советам назначенных адвокатов признали вину.

Дело Кулия было рассмотрено 18 мая в особом порядке; процесс прошел в одно заседание. Судья Тверского райсуда Москвы Мария Сизинцева приговорила Кулия к восьми месяцам колонии-поселения. 24 мая судья того же суда Алексей Стеклиев приговорил Шпакова к полутора годам общего режима по обвинению в нападении на командира 1-го батальона 2-го оперполка УМВД по Москве подполковника Валерия Гоникова.

После вступления в дело адвоката Светланы Сидоркиной Зимовец отказался от признания вины и рассмотрения дела в особом порядке. В понедельник судья Тверского суда Москвы Елена Ермакова удовлетворила ходатайство обвиняемого. Следующее заседание назначено на 5 июня.