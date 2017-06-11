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Судья Басманного райсуда Москвы Елена Ленская арестовала активиста "Артподготовки" Алексея Политикова по "делу 26 марта" на два месяца - до 11 августа. Об этом сообщает "Медиазона".

Решение было принято по ходатайству старшего следователя СКР по особо важным делам Алексея Северилова. Прокурор Тутаев ходатайство поддержал.

Поддержать товарища к зданию суда прибыли около 50 человек, в том числе лидер движения Вячеслав Мальцев и активист Марк Гальперин. Как журналистов, так и публику допустили на заседание.

Адвокаты Игорь Элифханов и Сергей Бадамшин просили отложить слушания, продлив Политикову срок задержания на 72 часа. Они пояснили, что не успели получить медицинскую справку о состоянии здоровья матери обвиняемого, документы, подтверждающие наличие у него троих детей - 14, 8 и полутора лет, а также характеристики. Однако Северилов и Тутаев выступили против ходатайства, и Ленская заняла их сторону.

Северилов, обосновывая необходимость ареста, утверждал, будто Политиков сообщал о намерении скрыться из России. Бадамшин возражал, что загранпаспорт задержанного находится в Уссурийске и может быть предоставлен следователю. Защита добивалась для активиста любой меры пресечения, кроме заключения в СИЗО.

Перед заседанием Бадамшин рассказал, что ранее в воскресенье Политикову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Согласно постановлению о возбуждении дела, изданном за подписью Северилова, на антикоррупционной акции 26 марта, пытаясь воспрепятствовать задержанию Мальцева, активист напал на капитана 2-го оперативного полка столичного УМВД А. Швецова, "совершив силовой обхват и сжатие его туловища, хватая его за предметы одежды", а также пытался повалить Швецова на землю и один раз ударил его кулаком в живот. Заявляется, что от этого полицейский "испытал физическую боль".

Известно, что в мае Северилов издал постановление об уголовном преследовании другого фигуранта "дела 26 марта" - Дмитрия Крепкина.

Адвокат Элифханов сообщил, что следственные действия с Политиковым, в том числе его очная ставка с "потерпевшим" Швецовым, проводились ночью.

Политиков не признал вину и отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции.

44-летний Политиков, экспедитор из Уссурийска, - один из ближайших сторонников Мальцева. Последнее время он вместе с другими активистами "Артподготовки" жил в "народном доме". Это дом лидера движения в деревне Лохино Одинцовского района в нескольких километрах от Москвы. Там находится штаб "Артподготовки", и оттуда ведутся эфиры одноименной программы на YouTube.

Поздно вечером в субботу в "народный дом" явились следователи. Как рассказал Элифханов, присутствовавший на месте событий, следователей сопровождали спецназовцы с автоматами и щитами. Политикова задержали и увезли в Москву в СКР.

Мальцев и еще семеро активистов также были задержаны - якобы для установления личности. При этом у всех них имелись при себе паспорта. Оппозиционеров доставили в ОП-2 Одинцова, откуда после 2 часов ночи освободили без оформления протоколов, предварительно взяв у всех отпечатки пальцев.

В ночь на 13 апреля Мальцева задержали в саратовской квартире и после обыска доставили самолетом в Москву. В ОП "Тверской" на политика сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 14 апреля судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Мальцева на 15 суток.

В день задержания Мальцева обыски прошли и у его сторонников, в том числе в "народном доме" в Лохине, а также у некоего "Алексея из Уссурийска". Как можно предположить, этим Алексеем был как раз Политиков.

На суде по административному делу Мальцева лейтенант 2-го оперполка Александр Соколов упоминал Политикова, а также еще одного активиста "Артподготовки", Константина Зеленина, в числе лиц, которые 26 марта помешали задержанию привлекаемого. Однако в пояснениях Соколова, данных полиции, говорилось, что Политиков и Зеленин схватили за пояс самого Мальцева, а не полицейских.

Политиков упоминался и в пояснениях, данных при оформлении административного дела полицейским Александром Чижевским. Однако на суде силовик фамилию активиста не называл.

26 апреля судья Уссурийского райсуда Приморья Евгений Рогалев арестовал Политикова на 10 суток по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Протокол на активиста был сфабрикован после задержания на местной протестной "прогулке" 8-го числа того же месяца.

В последние дни в разных регионах против сторонников политика фабрикуются уголовные дела. В понедельник стало известно, что в Петрозаводске активисту Евгению Владенкову вменяют часть 1 статьи 318. В последующие два дня стало известно о двух делах по "экстремистской" 282-й статье, возбужденных за репосты изображений. В Красноярске преследуют активистку Оксану Походун, в Ростове-на-Дону - Александра Коновалова.

"Дело 26 марта" СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. На сегодня известно о шестерых фигурантах; всех их также обвинили по части 1 статьи 318 УК и отправили в СИЗО. Двое арестованных - 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков - уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делам 30-летнего грузчика Андрея Косых и 32-летнего мастера по ремонту оборудования Крепкина пока не завершено. В пятницу был арестован шестой фигурант - 31-летний Дмитрий Борисов, активист движения "14%".