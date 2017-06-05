О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261457.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261457.html
Также: Право, Регионы, Полиция, Акции протеста, Общество, Россия, Политика

новость Петрозаводск: участник акции 26 марта Владенков подозревается в нападении на полицейского

05.06.2017
Задержание Евгения Владенкова. Кадр видео с youtube-канала Security
Задержание Евгения Владенкова. Кадр видео с youtube-канала Security
Реклама

В Петрозаводске против участника антикоррупционного митинга 26 марта Евгения Владенкова возбуждено дело о нападении на полицейского. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого активиста.

В понедельник Владенков побывал на допросе в СКР. Ему сообщили, что он проходит по делу подозреваемым. После допроса активиста отпустили под подписку о невыезде.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Как утверждается, во время митинга Владенков не меньше трех раз ударил полицейского в лицо.

"Я просто не мог эти удары нанести, - прокомментировал фабулу дела сам активист. - Все видео моего задержания выложено в Сети, и это для всех очевидно, что я никого не бил".

На вторник в СКР вызван еще один участник антикоррупционной акции - Артем Корнышов. Именно его задержанию пытался воспрепятствовать Владенков.

На выходе из следственного ведомства Владенкова ожидали полицейские. Они вручили активисту повестку на суд по административному делу, возбужденному против него за участие в протестах 26 марта. Протокол оформлен по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского); по ней Владенкову грозит до 15 суток ареста. Разбирательство состоится во вторник.

При этом Петрозаводский горсуд уже трижды - 27 марта, 28 марта и 18 мая - возвращал административное дело в полицию. Известно, что первые два раза причиной возврата судьи называли то, что протокол оформлен неуполномоченными лицами.

Как передавала "Черника", митинг 26 марта на площади Кирова, незаконно не согласованный чиновниками, собрал, по разным оценкам, от 250 до 400 участников. Шестеро участников акции были задержаны.

Корнышова задержали без каких бы то ни было причин. Владенков попытался освободить его, схватив за руки одного из силовиков. Тогда четверо полицейских задержали его самого.

Задержание Артема Корнышова и Евгения Владенкова - с 3:28:

Пятерых задержанных позже освободили из отдела без оформления протоколов, на Владенкова же сфабриковали административный протокол. Кроме того, майор полиции Павел Грузнев составил на активиста рапорт о нападении на силовика.

14 апреля стало известно, что полиция передала материалы на доследственную проверку в СКР. Владенков уже тогда выразил уверенность, что против него хотят сфабриковать дело по 318-й статье УК. Активист заметил, что, хотя действительно хватал полицейского за руки, состава 318-й статьи такие действия не образуют; нападения же на силовика он не совершал. "Все это могут подтвердить, и самим видео это подтверждается", - подчеркнул Владенков.

Владенкову 33 года, он работает арбитражным управляющим. Участник проекта Вячеслава Мальцева "Артподготовка".

Организатора митинга 26 марта Виталия Флеганова по окончании акции пытались похитить неизвестные; по предположению Флеганова, это были силовики из ФСБ. В итоге активиста доставили в полицию, откуда после вмешательства его товарищей освободили без оформления протокола.

Оставить комментарий Обсудить
05.06.2017
новость Новости по теме
05.06.2017 "Потерпевший" омоновец Котенев дал показания на суде над политзеком Зимовцом →
31.05.2017 Фигурант "дела 26 марта" Крепкин отказался признать вину →
24.05.2017 Волгоградский студент получил полтора года условно по "делу 26 марта" →
24.05.2017 Фигурант "дела 26 марта" Шпаков осужден к полутора годам общего режима →
18.05.2017 Фигурант "дела 26 марта" Кулий осужден к 8 месяцам колонии-поселения →
28.04.2017 Все фигуранты "дела 26 марта" заявили о признании вины →
Фото и Видео
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
28959
Play own
Елена Санникова: христиане и покемоны
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья 1000 лет русофобии
статья Питерский кураж Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость MH17: последняя улика
Российский механик на фоне "Бука". Фото с сайта Bellingcat
новость Черногорию приняли в НАТО
Принятие Черногории в НАТО: Йенс Столтенберг и Душко Маркович. Кадр видео @StateDept
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Мировой восторг перед Путиным
383
в блоге Поклонская и мужчины
383
новость Кто устроил бойню в Лондоне
Хурам Шазад Бутт (слева) и Рашид Редван. Источник: met.police.uk
новость Что Россия творит в Македонии
Посол РФ в Скопье Олег Щербак. Фото: macedonia.mid.ru
новость Чиновники на страже целомудрия
Владимир Шульдяков. Источник: lizagubernii.ru
новость Катар в изоляции
Флаг Катара
в блоге Потерпевший ниже пояса
12461
новость Эмигранта выдают на расправу
Мурад Амриев. Фото: pytkam.net
статья У России можно выиграть
Виталий Портников
новость Командира ДНР не пускают в Россию
Александр Ходаковский. Кадр интервью youtube-каналу "Суть времени"
новость Приговор за книги
Наталья Шарина. Фото: РГБ
в блоге Чьи отпечатки?
383
новость Трамп: Долой политкорректность
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость Банкир Морозов умер под арестом
Денис Морозов. Фото СФН
новость Тверская бойня: девять убитых
Дом, где произошло убийство. Фото: СКР
в блоге Убийство Немцова: версия обвинения
7