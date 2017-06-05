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В Петрозаводске против участника антикоррупционного митинга 26 марта Евгения Владенкова возбуждено дело о нападении на полицейского. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого активиста.

В понедельник Владенков побывал на допросе в СКР. Ему сообщили, что он проходит по делу подозреваемым. После допроса активиста отпустили под подписку о невыезде.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Как утверждается, во время митинга Владенков не меньше трех раз ударил полицейского в лицо.

"Я просто не мог эти удары нанести, - прокомментировал фабулу дела сам активист. - Все видео моего задержания выложено в Сети, и это для всех очевидно, что я никого не бил".

На вторник в СКР вызван еще один участник антикоррупционной акции - Артем Корнышов. Именно его задержанию пытался воспрепятствовать Владенков.

На выходе из следственного ведомства Владенкова ожидали полицейские. Они вручили активисту повестку на суд по административному делу, возбужденному против него за участие в протестах 26 марта. Протокол оформлен по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского); по ней Владенкову грозит до 15 суток ареста. Разбирательство состоится во вторник.

При этом Петрозаводский горсуд уже трижды - 27 марта, 28 марта и 18 мая - возвращал административное дело в полицию. Известно, что первые два раза причиной возврата судьи называли то, что протокол оформлен неуполномоченными лицами.

Как передавала "Черника", митинг 26 марта на площади Кирова, незаконно не согласованный чиновниками, собрал, по разным оценкам, от 250 до 400 участников. Шестеро участников акции были задержаны.

Корнышова задержали без каких бы то ни было причин. Владенков попытался освободить его, схватив за руки одного из силовиков. Тогда четверо полицейских задержали его самого.

Задержание Артема Корнышова и Евгения Владенкова - с 3:28:

Пятерых задержанных позже освободили из отдела без оформления протоколов, на Владенкова же сфабриковали административный протокол. Кроме того, майор полиции Павел Грузнев составил на активиста рапорт о нападении на силовика.

14 апреля стало известно, что полиция передала материалы на доследственную проверку в СКР. Владенков уже тогда выразил уверенность, что против него хотят сфабриковать дело по 318-й статье УК. Активист заметил, что, хотя действительно хватал полицейского за руки, состава 318-й статьи такие действия не образуют; нападения же на силовика он не совершал. "Все это могут подтвердить, и самим видео это подтверждается", - подчеркнул Владенков.

Владенкову 33 года, он работает арбитражным управляющим. Участник проекта Вячеслава Мальцева "Артподготовка".

Организатора митинга 26 марта Виталия Флеганова по окончании акции пытались похитить неизвестные; по предположению Флеганова, это были силовики из ФСБ. В итоге активиста доставили в полицию, откуда после вмешательства его товарищей освободили без оформления протокола.