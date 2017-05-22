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новость ФАС признала наличие картельного сговора на выигранных Пригожиным торгах Минобороны

22.05.2017
Евгений Пригожин. Фото: novayagazeta.ru
Евгений Пригожин. Фото: novayagazeta.ru
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Федеральная антимонопольная служба признала наличие картельного сговора на торгах Минобороны, выигранных структурами миллиардера Евгения Пригожина, которого называют "личным поваром Путина". Об этом сообщила на своей ФБ-странице юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Дело было возбуждено по обращению ФБК. По итогам заседания чиновники согласились с тем, что фирмы Пригожина "Мегалайн", "Экобалт", "Рускомплекс", "Компонент" и "Спецресурс", одновременно участвовавшие в торгах, нарушили антимонопольное законодательство.

В то же время, добавила Соболь, основная фирма миллиардера - "Конкорд" - в решении не упоминается, хотя ФБК в своем обращении отмечал, что именно эта фирма координировала действия остальных. "На подконтрольность компаний указывали разные факты из материалов дела, в том числе IP-адрес "Конкорда", которым пользовались все компании при отправке своих заявок на госторгах, - пояснила юрист ФБК. - А также проводки денежных средств в банковских выписках: видно, как средства из "Конкорда" перегонялись в компании картеля для внесения их в последующем в качестве обеспечения заявок для участия в торгах".

Кроме того, еще три фирмы Пригожина - "Прометей, "АСП" и "Арс-сервис" - участницами картеля признаны не были. Между тем, заметила Соболь, в ФБК уверены, что и эти структуры на госторгах действовали незаконнно.

Фамилия Пригожина в резолютивной части решения, факсимиле которой опубликовала юрист ФБК, не упоминается.

На фирмы, признанные виновными, ФАС в течение двух месяцев наложит административные штрафы, добавила Соболь. Между тем ФБК намерен обратиться в правоохранительные структуры с требованием возбудить против участников сговора дело по пункту "в" части 2 статьи 178 УК (ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает до шести лет колонии.

С обвинениями по адресу Пригожина ФБК выступил в августе прошлого года. Как говорилось в расследовании фонда, шесть связанных друг с другом и с миллиардером компаний-однодневок в результате незаконного сговора при проведении тендеров получили 6,4 миллиарда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобороны.

В октябре ФБК подал заявление в ФСБ на Пригожина. "Мы юридически доказываем, что он организовывает картели для получения незаконных сверхприбылей на госзакупках, - заявлял основатель фонда Алексей Навальный. - Пригожин просто обкрадывает российскую армию".

В прошедшую пятницу фонд Навального выпустил новое расследование, в котором доказывалось, что Пригожин в результате картельного сговора получил от Минобороны свыше 23 миллиардов рублей, причем около трети этой суммы было похищено. Основатель ФБК подчеркнул: "Картель на 23 миллиарда - это то, что мы смогли доказать документально. Всего там прошло больше 180 миллиардов рублей".

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22.05.2017
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