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Олигарх Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией Вагнера и петербургской "фабрикой троллей", включен в санкционный список США. Об этом сообщается на сайте американского Минфина. Олигарха называют личным поваром Владимира Путина.

Кроме Пригожина список дополнен еще шестью персоналиями. Это президент "Национальной медиагруппы" Кирилл Ковальчук, племянник другого близкого к Путину олигарха - Юрия Ковальчука, - а также председатель правления "Собинбанка" Олег Минаев и четверо членов совета директоров банка "Россия": Михаил Дедов, Михаил Клишин, Дмитрий Лебедев и Дмитрий Мансуров. Председателем совета директоров и основным акционером банка является Юрий Ковальчук; он, как и сам банк, попал под санкции США еще в 2014 году.

Все семеро включены в "украинскую" часть санкционного списка.

Санкции в связи с агрессией на Украине введены также против восьми предприятий. В их числе "Крымские порты", а также "Крымские железные дороги" - подразделение РЖД.

Кроме того, впервые под санкции попали морские суда. Это нефтяные танкеры "Маршал Жуков" и "Сталинград".

Также дополнен список предприятий, на которые распространяются секторальные санкции. В перечень включены еще 26 названий. Речь идет, в частности, о девяти структурах газовой компании "Новатэк" и ряде элеваторов Краснодарского края.

Предыдущий раз санкционный список США пополнялся чуть больше месяца назад. Тогда в него были включены шесть депутатов Госдумы от аннексированных Крыма и Севастополя.