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новость Астраханец Магомадов получил 16 лет по делу об участии в ИГ

29.12.2016
УФСБ по Астраханской области. Фото: Google.Maps
УФСБ по Астраханской области. Фото: Google.Maps
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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани Руслана Магомадова к 16 годам строгого режима по делу о войне в Сирии на стороне "Исламского государства". Об этом сообщает "Интерфакс-Юг" со ссылкой на УФСБ по Астраханской области, которое вело следствие.

Подсудимый был объявлен виновным по статье 205.3 (обучение терроризму; срок от 15 лет до пожизненного) и части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации; на момент вмененного эпизода предусматривала от 5 до 10 лет колонии).

Согласно фабуле дела, в 2015 году Магомадов прошел подготовку в лагере "Исламского государства", а затем воевал в районе Ракки в составе одного из подразделений ИГ - Казахского джамаата.

Тот же суд вынес приговор и по другому делу, находившемуся в производстве астраханского УФСБ. Гражданин Киргизии Равшан Акбаров, которому также вменялось членство в ИГ, получил восемь лет строгого режима.

Он был объявлен виновным по той же статье 205.3, а также по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет колонии).

Как утверждается, в 2015 году Акбаров выехал в захваченный "Исламским государством" иракский город Мосул, где прошел подготовку в некоем "террористическом центре" организации, после чего вступил в некий джамаат "Катиба гураба" (ар. "Батальон чужаков"), подчиненный ИГ.

На основании срока, полученного Магомадовым, затруднительно заключить, признал ли он виду и пошел ли на сделку с прокуратурой, хотя это и представляется вероятным. Между тем приговор Акбарову позволяет сделать однозначный вывод о досудебном соглашении и рассмотрении дела в особом порядке.

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29.12.2016

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