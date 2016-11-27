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новость Дагестанец Талибов получил 15 лет как участник вооруженного подполья

27.11.2016
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Николай Носов приговорил жителя Дагестана Арсена Талибова к 15 годам колонии как участника вооруженного подполья. Об этом сообщается на сайте дагестанского главка СКР.

Какой режим отбывания срока назначен Талибову, не уточняется. Судя по тяжести вмененных составов, осужденного отправят в колонию строгого режима.

Как следует из карточки дела на сайте суда, Талибову были инкриминированы статья 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), пункты "а", "ж", "к" части 2 статьи 105 (убийство двух лиц в составе организованной группы с целью облегчить совершение другого преступления), части 2 статьей 205.5 (участие в деятельности террористической организации), 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 209 (участие в банде), части 3 статей 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы), пункт "а" части 4 статьи 226 УК (хищение оружия в составе группы лиц по предварительному сговору).

Согласно фабуле дела, в конце 2014 года Талибов вступил в отряд моджахедов под командованием Камалутдина Казимагомедова, действовавший в Магарамкентском районе Дагестана. Как утверждается, он участвовал в обустройстве лагеря, в частности копал блиндажи, а также в его охране.

В апреле 2015-го, заявляет СКР далее, фигурант вступил в другой отряд - под командованием Гасана Абдуллаева. Действуя в составе отряда, Талибов, по информации ведомства, в августе того же года близ аула Хорель Магарамкентского района совершил покушение на правоохранителя. Выжил ли силовик, не уточняется. В сентябре 2015 года, также говорится в сообщении, Талибов и другие члены отряда убили двух охотников в лесу у аула Старый Испик Сулейман-Стальского района, а оружие убитых забрали.

Суд, включая оглашение приговора, состоявшееся 25 ноября, занял три заседания. Талибов полностью признал вину, и Носов учел это как смягчающее обстоятельство.

Следствие в отношении других членов отряда, в том числе убитых при задержании, продолжается, заключает СКР.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
27.11.2016

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