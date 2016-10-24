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новость Приговор за проповедь

Суд приговорил имама Магомеднаби Сильдинского к пяти годам колонии общего режима
24.10.2016
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: chernovik.net
Магомеднаби Магомедов (Сильдинский). Фото: chernovik.net
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В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил хасавюртского салафитского имама Магомеднаби Магомедова (Сильдинского) к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Магомедов признан виновным по части 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды ). Вменяемую вину политзек не признал.

При этом 21 октября в прениях сторон прокурор запросил для подсудимого пять лет колонии-поселения.

Слушания по делу продолжались с 19 августа. Председательствовал в процессе судья Алексей Колесник. Вел ли он разбирательство единолично или во главе судейской коллегии, неизвестно. Информация о ходе судебного следствия в печать не поступала

Магомедов был имамом Восточной мечети Хасавюрта и председателем городского Совета имамов. Согласно фабуле дела, в своей хутбе (пятничной проповеди) "Проблемы мусульман", произнесенной в Восточной мечети 5 февраля, клирик "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании".

В действительности, однако, имам в своей проповеди подчеркнул недопустимость дальнейшего давления властей на салафитов и призвал верующих быть сплоченными и отстаивать свои права мирными средствами.

29 марта УФСБ по Дагестану открыло против Магомедова дело. Оперативники ЦПЭ схватили имама 8 апреля, когда он явился в полицию, чтобы заступиться за верующих, задержанных после пятничного богослужения. Магомедова доставили в Махачкалу, и на другой день Советский райсуд дагестанской столицы арестовал его. В дальнейшем срок содержания имама в СИЗО несколько раз продлевался.

Сразу же после ареста Магомедов подвергся пыткам в махачкалинском СИЗО-1. Целью было получить у имама признательные показания. Тем не менее политзек отказался свидетельствовать против себя, сославшись на статью 51 Конституции. После побоев арестованный сообщал, в частности, о боли в почках.

Председатель правления правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов расценил арест Магомедова как "сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию ситуации в республике". Провозащитник отметил, что имам, являясь лидером умеренного салафитского сообщества Хасавюрта, "последовательно и публично выступал против насилия, против ухода молодых мусульман в лес или их отъезда на Ближний Восток" и тем самым "реально помогал сохранять жизни людей".

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24.10.2016

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