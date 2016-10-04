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Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Николай Носов приговорил жителя Турции Атача Фырата к четырем годам общего режима и штрафу 7 тысяч рублей по делу об участии в "Исламском государстве". Об этом сообщает ТАСС. Гражданство осужденного не уточняется.

Как следует из карточки дела на сайте суда, Фырату были вменены часть 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), часть 1 статьи 322 (незаконное пересечение границы), часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 322 (покушение на это же преступление) и часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа; два эпизода).

Согласно фабуле дела, осенью 2011 года Фырат прибыл из Турции в Сирию и там вступил в ИГ. "Подсудимый исполнял функциональные обязанности по обеспечению деятельности данного подразделения, совершенствовал свою боевую и физическую подготовку, а также принимал непосредственное участие в охране территории, подконтрольной оппозиционным силам", - заявили ТАСС в пресс-службе суда.

Осенью 2014 года, также утверждалось в деле, Фырат по приказу командиров вернулся в Турцию, а оттуда по поддельному паспорту вылетел в Россию. С марта 2015-го он жил в Краснодаре, а в октябре того же года был задержан в аэропорту этого города при попытке отправиться в Турцию по поддельным документам. Как утверждается, он намеревался вернуться в Сирию, "чтобы продолжить террористическую деятельность".

Фырат полностью признал вмененную вину. Его дело слушалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств.

Совершал ли осужденный какие-либо незаконные действия в России, кроме использования поддельных документов и попытки незаконно пересечь границу, в сообщении ТАСС не уточняется.

В 2011 году "Исламского государства" не существовало. Группировка, ныне являющаяся ИГ, носила название "Исламское государство Ирак", входила в структуру "Аль-Каиды" и на территории Сирии не действовала.