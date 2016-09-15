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Жительница Нальчика Лидия Гугова заявила о намерении добиваться реабилитации своего сына Ибрагима Гугова - убитого силовиками при задержании фигуранта дела о попытке создания халифата в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает "Кавказский узел". Слушания по существу дела открылись в среду в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону; процесс ведет судья Александр Генералов.

В деле 10 фигурантов. Основные, которых обвинение представляет как организаторов группы, - Олег Мисхожев и умерший во время следствия Залимхан Тхамоков. Остальные восемь - погибший Гугов, а также Ахмед Балкаров, Кантемир Желдашев, Руслан Жугов, Артур Каров, Руслан Кипшиев, Заур Текужев и Ислам Шогенов. В карточке дела на сайте суда Кипшиев не упомянут, однако на фото в публикации "Коммерсанта" изображены все восемь оставшихся в живых обвиняемых.

Подсудимым в зависимости от вмененной каждому роли инкриминированы: часть 1 статьи 30 - статья 278 (подготовка к насильственному захвату власти); часть 3 статьи 33 - статья 278 (организация насильственного захвата власти); статья 317 (посягательство на жизнь правоохранителя); часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму); части 1 и 2 статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем); части 1 и 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия или те же действия в составе организованной группы); часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление оружия организованной группой); пункт "а" части 2 статьи 244 (надругательство над местами захоронения, совершенное организованной группой), в том числе через часть 3 статьи 33 (организация преступления); часть 2 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта); пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК (незаконное производство или сбыт наркотиков в крупном размере).

Согласно фабуле дела, в 2013 году Тхамоков назначил Мисхожева амиром диверсионно-разведывательной группы, в которую вошли восемь знакомых последнего. Группа, заявляет обвинение, получила название "Объединенный вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая", а ее задачей было образование в Кабардино-Балкарии халифата с шариатской формой правления. Мисхожев, как утверждается, командовал группой, планировал ее операции, а также финансировал ее и снабжал боеприпасами.

Название "объединенный вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая" впервые употребил в октябре 2007 года амир "Имарата Кавказ" Докка Умаров в своем заявлении о провозглашении этого государственного образования. Название обозначало административно-территориальную единицу "имарата", провозглашенную на землях Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Другими "вилаятами" были названы Дагестан, Нохчийчо (Чечня), Галгайче (Ингушетия), Иристон (Северная Осетия; в 2009-м включен в состав Галгайче) и Ногайская Степь (Ставропольский край).

Предварительные слушания по делу прошли 10 августа. Как можно предположить, обвиняемые участвовали в них по видеосвязи из Нальчика. Адвокат Шогенова Аральбек Думанишев рассказал "Кавказскому узлу", что те из фигурантов, которые на следствии дали признательные показания, в суде от них отказались, заявив о давлении в ходе следствия.

О своем подзащитном Думанишев сообщил, что тот, несмотря на пытки полицейскими, "не подписал ни одного протокола". "Он не признает вину ни по одному пункту из предъявленного ему обвинения", - подчеркнул юрист.

Применение пыток, добавил адвокат, подтверждено заключением медэксперта. Несмотря на это, правоохранительные структуры 20 раз выносили отказ в возбуждении дела по факту издевательств над заключенным.

От чего умер Тхамоков, Думанишев ответить затруднился, сказав, что это ему не известно. Между тем относительно Гугова адвокат сообщал, что тот "находился под подпиской о невыезде, выехал в Ростов на суд и пропал" и что адвокат и родственники обвиняемого "написали заявление о его исчезновении". Как информация Думанишева согласуется с появившимися теперь сведениями о гибели Гугова при задержании, "Кавказский узел" не поясняет.

Начало разбирательства по существу несколько раз переносилось. Заседание 23 августа отложили, поскольку подсудимых на тот момент не успели доставить в Ростов. Слушания 6 сентября также не состоялись, из-за того что двоих из числа обвиняемых по-прежнему не было в Ростове. Новое заседание было первоначально назначено на 13 сентября, однако затем его отложили на день позже - как утверждалось, для решения неких процессуальных вопросов.

В слушаниях 14 сентября Гугова принимала участие по видеосвязи из Нальчикского горсуда. Судья Генералов предложил матери погибшего прекратить дело в отношении ее сына в связи со смертью, то есть по нереабилитирующему основанию. Гугова, однако, предложение отвергла, заявив о невиновности сына.

Генералов назначил Гугову представительницей убитого на суде. В связи с этим дальнейшие слушания были отложены до 27 сентября.

Как пояснила адвокат Гугова Мариэтта Арутюнян, поскольку мать убитого вступила в дело, ей должна быть вручена копия обвинительного заключения. Для доставки копии из Ростова в Нальчик потребуется время, а с момента вручения этого документа до следующего судебного заседания согласно УПК должно пройти не меньше семи дней.

"Коммерсант" передает, что самой Гуговой как стороне процесса был предоставлен государственный адвокат, поскольку она заявила об отсутствии средств для оплаты защитника по соглашению.