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СКР в третий раз предъявил политику-националисту Дмитрию Демушкину окончательное обвинение по делу об экстремизме. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на Михаила Тихонова, адвоката политика.

В ближайшее время Демушкин и его защита начнут ознакомление с материалами дела.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Политику грозит до четырех лет колонии по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Первоначально Демушкину вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако к весне нынешнего года в деле остался только один - публикация политиком у себя во "Вконтакте" фотографии с "Русского марша - 2014", изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

Сам обвиняемый отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда Москвы, который арестовал политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Весной дело Демушкина поступило в Нагатинский райсуд. Слушания по существу открылись 6 мая. Прокурор в прениях запрашивал для подсудимого два года реального срока. Однако 14 июня судья Элеонора Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

Следствие было возобновлено. 28 октября Демушкину повторно предъявили окончательное обвинение. Однако прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело в следственное ведомство.

5 декабря СКР добавил в дело дополнительный эпизод - публикацию политиком во "Вконтакте" некоей "фотографии с ребенком". Была назначена новая, третья по счету, экспертиза. Адвокат Олег Колесников, вместе с Тихоновым представляющий интересы Демушкина, ожидал, что она займет два месяца. Однако на завершение доследования у СКР ушло лишь три недели.

Включение в дело нового эпизода Колесников расценил как "попытку закрепить разваливающееся дело". Кроме того, отметил он, при наличии в деле не одного, а двух эпизодов у суда будет больше формальных оснований приговорить Демушкина к реальному сроку. "По одной картинке - это несерьезно, а по двум картинкам - два состава", - пояснил адвокат.

Демушкин почти год находился под подпиской о невыезде. Однако 21 октября он был задержан сразу после того, как подал в мэрию Москвы уведомление о Русском марше, и в тот же день Пресненский райсуд столицы отправил обвиняемого под домашний арест. Постановление было принято по ходатайству следователя СКР, заявлявшего, будто политик неоднократно нарушал подписку.

19 декабря домашний арест Демушкина был продлен еще на два месяца - до 21 февраля 2017 года.