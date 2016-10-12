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новость Следователи назначили Демушкину психиатрическую экспертизу

12.10.2016
Дмитрий Демушкин. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
Дмитрий Демушкин. Фото Евгении Михеевой/Грани.Ру
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Сотрудники Следственного комитета, расследующие дело в отношении бывшего лидера запрещенного этнополитического объединения "Русские" Дмитрия Демушкина, решили назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом Демушкин сообщил Газете.Ру.

"В постановлении указано, что следователи просят психиатров установить, страдаю ли я каким либо психическим заболеванием, а также был ли я вменяем в момент преступления, которое я якобы совершил", - сказал он.

По словам Демушкина, он опасается, что дата экспертизы совпадет с датой проведения Русского марша в Москве, который намечен на 4 ноября.

Дело против Демушкина было открыто по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. 4 декабря 2015 года националиста допросили в СКР в качестве подозреваемого. Допрос проходил при участии сотрудников ФСБ. Тогда следователь пообещал бывшему лидеру "Русских", что "условным сроком он не отделается".

9 декабря у Демушкина прошел обыск. После этого его отвезли в СКР, где предъявили обвинение. Тогда же с политика взяли подписку о невыезде.

При этом ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, арестовавшего политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

23 января стало известно, что Росфинмониторинг включил политика в список террористов и экстремистов. Теперь ему запрещены любые финансовые и кредитные операции на территории страны.

3 марта 2016 года следствие было завершено. 31-го числа дело Демушкина направили в прокуратуру.

В середине апреля стало известно, что дело Демушкина передано в суд. По словам политика, после повторной экспертизы, проведенной по настоянию защиты, в деле остался лишь один эпизод из семи. Между тем еще в начале марта упоминалось не о семи, а о восьми эпизодах дела. На каком этапе из обвинения исключили восьмой эпизод, неизвестно.

Оставшийся единственный эпизод - это публикация Демушкиным на личной ВК-странице фотографии баннера с "Русского марша" 2014 года с надписью "России русскую власть". Политик добавил, что подал в СКР заявление на полицейских, которые пропустили баннер с запрещенным лозунгом на марш. Ранее он отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было.

6 мая на первом заседании суда по существу дела Демушкин отказался признать вину.

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12.10.2016

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