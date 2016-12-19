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Пресненский райсуд Москвы продлил политику-националисту Дмитрию Демушкину, обвиняемому в экстремизме, срок домашнего ареста еще на два месяца - до 21 февраля 2017 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Олега Колесникова, адвоката политика.

Демушкин почти год находился под подпиской о невыезде. Однако 21 октября он был задержан сразу после того, как подал в мэрию Москвы уведомление о Русском марше, и в тот же день отправлен под домашний арест. Постановление было принято по ходатайству следователя СКР, заявлявшего, будто политик неоднократно нарушал подписку.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Первоначально политику вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако в окончательной редакции обвинения остался только один - публикация Демушкиным у себя во "Вконтакте" фотографии с "Русского марша" 2014 года, изображавшей баннер с надписью "России русскую власть".

Сам политик отмечал, что текст растяжки был согласован с полицией и на самом марше проблем с этим баннером не было. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда Москвы, арестовавшего политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Дело один раз уже поступало в суд. Слушания по существу открылись 6 мая в Нагатинском райсуде. Прокурор в прениях запрашивал для Демушкина два года реального срока. Однако 14 июня судья Элеонора Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, сославшись на невозможность установить виновность подсудимого.

Следствие было возобновлено. 28 октября Демушкину вновь предъявили окончательное обвинение. Однако прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и вернула дело в следственное ведомство.

5 декабря СКР добавил в дело дополнительный эпизод - публикацию политиком во "Вконтакте" некоей "фотографии с ребенком". Была назначена новая, третья по счету, экспертиза. По словам Колесникова, она займет два месяца. "Есть две экспертизы, проведенные в Калуге и Чувашии, - заметил юрист, - но они противоречивы, поэтому следователь решил назначить третью".

Действия СКР Колесников расценил как "попытку закрепить разваливающееся дело". Кроме того, добавил он, при наличии в деле не одного, а двух эпизодов у суда будет больше формальных оснований приговорить Демушкина к реальному сроку. "По одной картинке - это несерьезно, а по двум картинкам - два состава", - пояснил адвокат.